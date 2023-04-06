称指控有“政治目的” 共和党人施压要检方撤销特朗普案

共和党籍的众议院议长麦卡锡说，他将利用众议院的调查权，追究曼哈顿地方检察官布拉格的责任。他指布拉格对特朗普提起“政治化的指控”，企图“干预美国民主进程”。

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普被纽约曼哈顿法院传讯面控，共和党人对此强烈不满，誓言继续向检方施压，要他们放弃此案。

共和党籍的众议院议长麦卡锡说，他将利用众议院的调查权，追究曼哈顿地方检察官布拉格的责任。他指布拉格对特朗普提起“政治化的指控”，企图“干预美国民主进程”。

麦卡锡也指责布拉格“使用联邦资金”来推动一场“闹剧”。他指的是曼哈顿地方检察官办公室在调查特朗普及其企业时使用的少量联邦资金。

麦卡锡说：“国会将追究布拉格将联邦司法程序武器化的行为。”

曼哈顿检察官星期二（4月4日）指特朗普在2016年总统选举期间掩盖不为人知的性丑闻，并公布了针对这位前总统的34项伪造商业记录的重罪指控。

对此，国会共和党人纷纷声援特朗普，就连经常批评特朗普的参议员罗姆尼也说，他认为布拉格为了达到政治目的，竭尽全力对特朗普提出了重罪刑事指控。

特朗普面控当天，数以百计的支持者和反对他的人在曼哈顿法院大楼正对面的公园内对峙。

支持者挥舞着标语牌，高喊支持特朗普的口号。但反对特朗普的人数似乎多于支持者，许多人还举着写上“把他关起来！”的标语牌。双方被栅栏和警察隔开，但隔空喊话，情绪激动。

特朗普支持者法尔说，美国司法体系腐败，起诉特朗普背后有政治动机。特朗普反对者维勒则说，特朗普应该被问责。

主审法官默坎（Juan Merchan）定12月4日举行下一次聆讯，并称最早可能1月开审。2024年总统初选定2月开跑，特朗普已宣布参选。

法律专家：起诉或定罪都不能阻止特朗普竞选

但法律专家说，审讯可能不会在一年内进行，而在法律上起诉甚至定罪都不能阻止特朗普竞选总统。

英国基尔大学的美国专家塔平（Michael Tappin）告诉《新闻周刊》：“案件将持续很长一段时间，特朗普已表明将积极抗辩。目前，特朗普仍然是最受欢迎的共和党候选人。”

律师说，如果特朗普面对的34项伪造商业记录重罪都被判有罪，他每项罪名可能面对最高四年监禁的刑罚，即他可能被判入狱100多年。

不过，大多数专家预计，特朗普即使被判有罪，他实际服刑的可能性接近于零。

目前还不确定布拉格是否会建议特朗普坐牢。量刑最终将由法官决定。