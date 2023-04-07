接见17国大使 普京指美是乌克兰危机始作俑者

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京星期三（4月5日）在克里姆林宫接见新上任的各国大使，他告诉美国大使特露西，俄美关系陷入“一场深刻的危机”，根本原因在于两国对构建现代世界秩序的立场不同。

普京对特露西说：“我知道你可能不同意，但我不能不说美国使用……所谓的‘颜色革命’等工具，以这样的方式支持2014年基辅政变，最终导致了今天的乌克兰危机。”

2014年的乌克兰革命，赶走了亲俄罗斯的乌克兰总统，为了报复，俄罗斯占领乌克兰的克里米亚半岛，并支持控制乌东领土的武装分离主义运动。

普京强调，莫斯科寻求与华盛顿构建基于平等、尊重彼此主权和利益、互不干涉内政的俄美关系。

俄外交部长拉夫罗夫接受官方电视台采访时也说，尽管美国向乌克兰提供武器使战争处于白热化阶段，但莫斯科须要与华盛顿保持关系。

拉夫罗夫说，俄国尚未对“恢复某种对话”失去希望。

指责欧盟挑起地缘政治对抗

普京星期三对欧盟大使加哈拉格说，俄罗斯与欧盟之间的关系近年来严重恶化，原因在于欧盟放弃了欧洲经济合作和一体化发展的初衷，挑起与俄罗斯的地缘政治对抗。但俄国希望逐步改善与欧盟的关系。

当天共有17位大使在克里姆林宫向普京递交国书，并现场直播整个过程。

普京在仪式上重申，俄罗斯并不打算自我孤立，俄罗斯对与所有国家建立建设性伙伴关系保持开放态度，并且希望各国在发展对俄关系中，秉持平等互利原则。