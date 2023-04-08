报告：朝鲜窃取加密货币 金额或高达10亿美元

（纽约／首尔综合电）朝鲜去年窃取的加密货币金额估计从6亿3000万美元到10亿美元（8亿3830万至13亿新元）以上，较2021年增逾一倍。

一个追踪平壤制裁情况的专家小组星期三（4月5日）向联合国安理会提交的年度报告显示，朝鲜盗取的加密货币金额创新高。小组认为，朝鲜使用日益复杂的网络技术，进入涉及网络金融的数码网络，同时窃取具潜在价值的信息，包括对其武器发展计划有利的信息。

报告呼吁联合国成员国采纳反洗钱金融行动特别工作组制定的指导原则，防止虚拟资产被用于采购大规模杀伤性武器。

专家小组也说，朝鲜可能向俄罗斯出口军事通信设备。据称，朝鲜也出口军火到俄罗斯，小组已对此展开调查。

美国、韩国和日本星期五发表联合声明，对朝鲜通过窃取虚拟货币和洗钱，以及进行“恶意”网络活动收集信息来支持导弹发展计划深表关切。

尽管朝鲜经济陷入困境，金正恩仍继续推进武器发展计划，去年发射的弹道导弹数量创纪录，而近几个月推出的新武器旨在对美韩日展开核攻击。

美韩日在声明中也促请联合国成员国遵守安理会决议，遣返非法在各国境内为金正恩政权赚取现金的朝鲜工人。

安理会2017年的一项决议要求成员国在两年内遣返朝鲜工人。在冠病暴发前，据估计约有5万朝鲜人在40多个国家打工，每年为金正恩政府贡献数亿美元。安理会专家团报告指出，朝鲜政府一般会抽取海外打工者高达90%的工资。