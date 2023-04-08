世卫促中国提供 更多冠病溯源数据

世界卫生组织说，中国肯定拥有更多可揭露冠病疫情起源的数据，要求北京立即提供信息，同时也呼吁美国提供研究数据。世卫总干事谭德赛星期四（4月6日）谈及冠病溯源问题时说：“若不能获取中方的所有信息，就无法获得确切结论。”2019年12月，中国武汉市报告首例冠病确诊患者。许多人认为，冠病起源于武汉华南海鲜市场，但中国强烈驳斥此说。上个月，中国科学家把一批冠病疫情早期数据上载到一个国际数据库，包括2020年1月在华南海鲜市场采集的1000多个环境和动物样本中发现的基因序列。数据后来被移除了。国际研究员指出，冠病阳性的环境样本中有貉等1000多种动物的脱氧核糖核酸（DNA），这说明它们是冠病“最可能的传播途径”。不过，中国疾控中心的专家在期刊《自然》发表一篇未经同行评审的文章，反驳称样本不能证明这些动物确实染疫；而且样本是在首次发生冠病人际传播一个月后才采集的，所以即便它们染疫，病毒也有可能来自人类。世卫组织冠病疫情应对技术主管范克尔克霍夫说，中国给出的新信息提供了“线索”，但无“确切答案”。她相信中国拥有一些从未与国际分享的数据，并敦促中国立即共享相关资料。此外，美国能源部近期的研究称，冠病可能由中国实验室病毒泄露导致，世卫也呼吁美方提供这项研究的原始数据。冠病疫情列为国际关注的公共卫生紧急事件已三年，全球已有近700万人染疫死亡。不过，随着疫苗推广，各国都陆续放宽甚至取消相关防疫政策。谭德赛说，世卫可能今年就会解除冠病的公共卫生紧急状态，但未透露具体时间。