社交媒体传出机密战争文件 详述美与北约助乌反攻计划

社交媒体如推特和Telegram本星期出现一份美国机密战争文件，内容详述美国与北约计划如何协助乌军筹备对俄军的反攻行动。《纽约时报》星期四（4月6日）报道，文件中的信息至少是五个星期之前的，最近的日期是3月1日。其中一份文件总结乌克兰12个战斗旅的训练时间表，并说其中九个旅已完成美国和北约部队的训练，须要250辆坦克和350多辆机械化车辆。文件也提到海马斯（HIMARS）高机动性多管火箭系统的火箭消耗率。这类武器可从远处对俄军弹药库、基础设施和部队集中地等目标发动攻击，五角大楼从没公开乌军的海马斯弹药消耗速度。拜登政府的高级官员证实这件事。五角大楼则回应说，当局正在调查。五角大楼副新闻秘书辛格说：“我们知道社交媒体贴文的报道，国防部正在审查。”军事分析员说，文件部分内容似乎曾被窜改，夸大美国对乌克兰战死人数的估计，降低对俄军战死人数的估计，说明俄罗斯可能在散布虚假信息。分析员也说，目前还不清楚这些文件如何出现在社交媒体上，不过亲俄政府已经通过他们的管道不断在分享和传播这些信息。不过，部分内容似乎是真的，例如武器和部队的交付时间表、乌军人数和其他军事细节，显示美国援乌的相关情报泄漏。《纽约时报》说，拜登官员正试图删除这份文件，但截至星期四晚上仍未成功。