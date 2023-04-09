开发针对癌症等疾病疫苗 莫德纳称五年内或有成果

（伦敦综合电）冠病疫苗快速研发成功，促使制药商开始把mRNA技术用于其他疾病的疫苗研发。美国药厂莫德纳正在开发针对多种癌症肿瘤和其他疾病的疫苗，可能“五年内”会有成果。

莫德纳首席医疗官伯顿告诉英国《卫报》，他有信心到了2030年，市面上会出现针对癌症、心血管疾病、自身免疫性疾病和其他病症的疫苗。他相信莫德纳最快可在五年内，在“各类疾病领域”提供这类疫苗。

这家制药商在全球暴发冠病疫情后，开发出广泛使用的冠病疫苗之一。如今它在开发针对多种癌症肿瘤的疫苗。

“我们将研发出一种高效疫苗，挽救数十万人，甚至数百万人的性命。”

至于各类型呼吸道感染，包括冠病、流感和呼吸道合胞病毒等，伯顿说，也有可能通过一次性注射获得免疫保护。

他说，最初人们对mRNA（信使核糖核酸）的认知，可能仅适用于传染病或冠病，但目前证据表明情况绝非如此，mRNA技术可用于各种疾病领域。“我认为，将来我们可以为以前无法治愈的罕见疾病，提供以mRNA为基础的疗法。我相信10年后，我们的世界会很接近真正可以识别各种疾病的遗传肇因，并用相对简单的方法，挑出这些基因并通过mRNA技术进行修补。”

有研究员认为，冠病疫情大大缩短了疫苗研发时间，以往要用10年甚至15年来做的工作，如今在一年到一年半里就能解决。

不过也有科学家提醒，这个加速的程序是大量投入的结果，如果不继续保持高水平投资，过去三年获得的成果就会付诸东流。

牛津疫苗科研组、英国疫苗接种与免疫联合委员会总监波拉德认为，如果不把握冠病大流行期间取得的势头和技术继续追加和推进，人们对疫苗的关注可能会逐渐消失，这是个错误。“试想想，我们在和平时期所做的投资，例如大多数国家会大量投资于军事……大流行疾病如果不是更大的威胁，至少也和军事威胁同等……但我们所投入的还不够打造一艘核潜艇。”