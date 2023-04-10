和伊朗紧张关系升级 美国在中东部署核潜艇

（华盛顿彭博电）美国海军已在中东地区部署一艘核潜艇，以保障区域海上安全和稳定。在美国和伊朗紧张关系升级之际，此举似乎旨在向伊朗展示武力。

美国海军中央司令部发言人霍金斯星期六（4月8日）说，美军核动力潜艇“佛罗里达号”（USS Florida）星期五（7日）从地中海穿越苏伊士运河。这艘能够携带多达154枚战斧（Tomahawk）陆地攻击巡航导弹的核潜艇将支援美国第五舰队，协助确保海上安全与稳定。

美国甚少公开核潜艇的动向。霍金斯拒绝说明佛罗里达号的任务和其他细节，也没有透露它是否会前往波斯湾。美国海军中央司令部和第五舰队都以波斯湾国家巴林为基地。

美国与伊朗的关系在美国退出伊朗核协议后不断恶化。最近几个月，针对伊拉克和叙利亚境内美军和盟友的攻击有所增加，美国指挥官也对伊朗加强导弹能力和扩大核浓缩活动表示担忧。

与此同时，中东局势也受到以色列与伊朗的影子战争升级与其他重大地缘政治变化冲击。为稳定国内经济，美国在波斯湾的主要盟友沙特阿拉伯正寻求和伊朗合作，并向中国和俄罗斯靠拢。

美国中央司令部司令库里拉（Michael Kurilla）上个月在美国参议院军事委员会的听证会上称，过去两年，伊朗的恶意行为越来越多。他还说，伊朗如今有更大的能力，能够用中东“最大与最多样化的导弹库”攻击这个地区的任何地方。