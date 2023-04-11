美官员：机密文件泄密者或来自美国 事件显示内部出现严重安全漏洞

美国官员认为，外泄文件内容广泛，涵盖俄乌战事、中国、中东和非洲等，这显示文件是由美国人而非盟友泄露。

（华盛顿综合电）西方安全专家和美国官员怀疑，美国机密军事和情报文件外泄的泄密者可能来自美国。

美国官员认为，外泄文件内容广泛，涵盖俄乌战事、中国、中东和非洲等，这显示文件是由美国人而非盟友泄露。

美国五角大楼前高级官员马尔罗伊（Michael Mulroy）说，许多文件只掌握在美国手中，因此相信这起事件涉及美国人。

《纽约时报》引述马尔罗伊的话说，机密文件外泄反映出美国内部“出现严重安全漏洞”，是有人蓄意泄密，可能会破坏乌克兰、美国和北约的努力。

可能有员工心怀不满 或欲破坏国家安全利益

美国官员说，他们正在研究干案者这么做的动机，可能因素包括有员工心怀不满，或是内部出现欲破坏美国国家安全利益的威胁。

不过美国官员也说，调查工作仍在初期阶段，调查人员没有排除泄密事件是亲俄分子所为的可能性。

几名安全机构官员警告，像这样源源不断泄露机密文件的情况可能会持续下去，必须尽快揪出罪魁祸首。

五角大楼副新闻秘书辛格星期天（4月9日）发声明指出，美国已展开跨部门合作，评估泄密事件可能对美国国家安全及盟友和伙伴造成的影响。让美国最担心的是，这些泄露的机密文件可能引发盟友对美国的信任危机。

《纽约时报》称，这些文件也显示，美国政府一直在监视乌克兰、以色列和韩国等亲密盟国的领导人，这令美国与盟国的关系变得复杂。

报道称，多份泄露文件显示，消息来源于“信号情报”（signals intelligence），这指的是通过电子窃听和通信拦截取得的情报。比如，美国中央情报局（CIA）的“信号情报”显示，以色列情报机构“摩萨德”的领导人曾鼓动反对政府司法改革的抗议；韩国政府内部对是否向乌克兰提供炮弹等感到纠结。

据报，这些外泄的惊人细节令美国的盟友感到既震惊又愤怒。

美国官员指出，此次机密文件外泄事件与之前的维基解密（WikiLeaks），或前中情局官员斯诺登泄露国家机密的事件不同，因为这次泄露的部分文件是在40天前刚出炉的。文件所公开的数据或许不如此前那些庞大的秘密档案那么全面，但资讯却及时得多。这意味着，此次外泄事件造成的破坏更大，这也是白宫和五角大楼官员最感到担忧的。

网络安全和地缘政治专家阿尔普洛维奇（Dmitri Alperovitch）形容，此次文件外泄简直是“一场噩梦”。

《纽约时报》称，泄露的文件主要揭示了美国对俄罗斯军事行动进行间谍活动的深度，“几乎每个俄罗斯部门在某种程度上都被美国渗透”。

阿尔普洛维奇认为，这些外泄文件可在推特等社交媒体上轻易取得，这使俄罗斯情报机构能够进行反情报搜集。

外泄机密文件逾100份 当中揭露乌克兰处境危急

近日出现在网上的美国高度机密的军事和情报文件多达100多份。这些材料源源不绝地出现在推特、4chan和Telegram等通讯应用平台，连Discord一个专门讨论电子游戏《我的世界》（Minecraft）的频道都未能幸免。据报道，拜登政府努力想将外泄文件从网络上删除，但未成功。

外泄文件涉及攸关中国和印太国家与地区的敏感资料，甚至披露以色列情报机构“摩萨德”的领导人曾鼓动反对政府司法改革的抗议。以色列总理内坦亚胡推动司法改革加强对最高法院的控制，近日引发大规模抗议示威。外泄文件显示美国一直在监视以色列这个中东重要盟友。