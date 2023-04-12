30多年来最大规模 菲美联合军演高调展现强化同盟关系

为期18天的2023年度“肩并肩”联合军事演习，是在中国大陆刚完成三天的环绕台湾军演之后举行。此次演习双方共计1万7600名士兵参与，几乎是去年的两倍。

（马尼拉综合电）菲律宾和美国军方4月11日在菲首都马尼拉启动了逾30年来最大规模的联合军事演习，在实力增强的中国面前大秀肌肉，高调展现两国重新强化同盟关系。

为期18天的2023年度“肩并肩”（菲律宾当地语言为“Balikatan”）联合军事演习，是在中国大陆刚完成三天的环绕台湾军演之后举行。此次演习双方共计1万7600名士兵参与，几乎是去年的两倍。除了1万2200名美军和5400名菲律宾军人外，另有约111名澳大利亚士兵参与军演。

演习将在菲吕宋岛北部、巴拉望省、巴坦群岛省和三描礼士省等地举行，演习内容包括海上安全、两栖作战、实弹射击训练、网络防御、反恐行动、减灾救援和人道主义行动等。其中，菲美将首次在南中国海进行实弹演练。

美菲联合军演美国方指挥官奥斯汀在军演开幕式上说：“通过这次演习，菲律宾和美国军队将加强我们的协同作战能力，提高我们的熟练程度并通过合作增强我们的能力，确保我们准备好共同应对现实世界的挑战。”

这次演习的规模显示，美国在小马可斯当选菲律宾总统后极力恢复与菲律宾的关系；小马可斯的前任杜特尔特则经常冷落华盛顿，偏向北京。

美国太平洋司令部联合情报中心前行动主任舒斯特指出，虽然此次联合军演包括在南中国海进行实弹演练，但预计不会激怒北京，毕竟演习的目的是提高菲律宾保卫其西部领土的能力。

舒斯特说：“北京更专注于恐吓台湾，并向美国发出信号，表明在发生冲突时援助台湾并不容易。”

中国外交部：两国交流合作 不应当针对第三方

中国外交部发言人汪文斌10日在外交部例行记者会上被问及对美菲大规模军演的看法时表示，有关国家间的交流合作不应当针对第三方，应当致力于地区和平稳定，而不是相反。他说：“美菲军事合作不得介入南海争议，更不得损害中方领土主权、海洋权益和安全利益。”

数百名菲律宾民众在联合军演开幕当天，在美国驻菲律宾大使馆和菲律宾武装部队总部外举行集会抗议，呼喊口号反对军演，要求美军离开菲律宾。

持反对态度的菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长马林博格—乌伊认为，此次军演会对亚细安乃至亚太地区的安全稳定构成风险，而菲律宾将成为主要受害者。

菲律宾大学教授、智库人民参政权研究中心副主任辛布兰则表示，菲律宾应当坚持独立自主的外交政策，加强与周边国家的经济合作，只有经济发展才符合菲律宾民众的利益。

另一方面，菲律宾外交部长马纳洛表示，华府和马尼拉还需要进一步详细讨论菲律宾在《强化防务合作协议》（EDCA）下对美国开放的四个军事基地的用途。

小马可斯上周宣布扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，扩大美方在另外四个军事基地的进出权限。

由于其中一个军事基地位于卡加延省（Cagayan），距离台湾仅约400公里，一些专家认为华府可能将其视为火箭、导弹和火炮系统的潜在部署地点，以对抗中国大陆对台湾的两栖入侵。

五角大楼并没有具体说明这些新增军事基地的用途，只是简略表示在菲的工作包括机场扩建和设计海军资能的训练。

小马可斯日前强调，开放多四个军事基地供美军使用，是为了加强菲律宾的防御能力，菲国不允许这些基地用来执行任何进攻性任务。

菲美两国国防部长与外交部长昨天在华府展开七年来的首场“2＋2”会谈，马纳洛在会谈前夕说：“与其他（对美军开放）军事基地一样，两国必须就职权范围、活动类型进行讨论……这些都必须达成一致……这一切都取决于讨论进展如何。”

马纳洛呼吁美国和中国在可能的情况下，通过对话和透明的接触管控两国的战略竞争。