美国机密文件外泄 俄乌战争会否遭池鱼之殃

2023年4月初爆出美国有大量机密文件外泄，不仅涉及美国对俄乌战争的评估，还波及不少美国盟友，让美国官员为了收拾残局忙得焦头烂额。

外泄的文件显示，华盛顿质疑乌克兰的春季反攻计划，可能只会夺回“少量”土地，乌军和俄军各自也面对不同的困难，让外界担忧这次机密外泄事件，会否冲击俄乌战事发展。

大量机密外泄影响广泛

美国五角大楼4月10日证实，外泄的军事文件含有“高度敏感和机密”的情报，对美国国家安全构成“非常严重的威胁”。

据《华尔街日报》报道，至少有50份列为“秘密”和“绝密”的文件流出到网上。这些文件内容广泛，从美国对乌克兰战争的评估，到美国收集关于外交盟友的情报。

随着外泄事件持续发酵，美国当局除了加大调查力度尽快找出外泄源头，还得设法安抚震惊与愤怒的盟友伙伴。

美国国防部长奥斯汀4月11日与国务卿布林肯一起出席新闻发布会时，誓言彻查这起事件，直到水落石出。

奥斯汀说：“我们非常严肃看待这起事件。我们会继续查下去，竭尽所能，直到我们查出外泄的源头和规模。”

美国防长奥斯汀4月11日首次就机密文件外泄事件发表公开讲话。他誓言彻查，直到水落石出。（路透社）

美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）同天在德克萨斯州的莱斯大学发表讲话时称，这是一起“非常不幸”的外泄事件，但并未进一步透露调查细节。

据报道，美国调查人员还在确定哪些人或团体有能力和动机泄露这些情报。据悉，美国国防部已开始检讨分享机密的程序。

美国当局数据显示，2019年美国政府内部有125万人具有读取绝密资料的权限。之后，当局虽未再更新相关数据，但没有迹象显示人数有大幅减少。

机密外泄如何冲击俄乌战事？

部分外泄文件揭露美方对乌克兰继续抵御俄罗斯攻击的能力感到担忧。根据文件，乌克兰防御系统所需的导弹，恐在5月初前消耗殆尽，而乌克兰保护前线部队的中程防空能力，也可能“在5月23日前全面削弱”。情报指出，乌方若不能及时获得大量弹药补给，其防空系统可能因俄军以无人机和导弹持续攻击而崩溃。

另一份外泄的美国情报则评估，乌克兰打算发动的春季反攻行动，可能只会收复少量领土。

文件指乌克兰想重夺东部地区，同时向南推进，切断俄军用于补给的克里米亚连接俄罗斯本土的陆路桥梁。然而，在俄国加强防御下，乌克兰“在训练、弹药补给方面持续出现不足的情况，可能妨碍进展，进攻时加剧伤亡”。

3月24日，乌克兰中部地区正在进行新兵训练。（路透社）

不过，外泄文件也提到俄军所面对的挑战，包括重大战略失误导致大量伤亡、士气低落，以及小部分士兵装备不良等，料俄乌双方的战况在可预见的未来可能陷入僵局。

一名不愿具名的欧洲官员则说，这起事件所凸显的根本问题，在于美国对乌克兰等盟友进行情报搜集工作。官员也指出，从情报来看，乌克兰不仅缺乏弹药，防空系统也出现不足，这意味“时间站在俄方那一边”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄罗斯已经开始分析这些外泄的文件。

美乌试图淡化外泄事件影响

美国有线电视新闻网（CNN）报道，乌克兰因外泄事件，不得不临时修改筹划已久的军事反攻计划。不过，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mikhailo Podolyak）表明，乌克兰的战略维持不变，具体战术则可能临机应变。

《华盛顿邮报》4月10日的报道则引述另一名乌克兰高级官员的话说，反攻行动不大可能受到影响。“所有人都知道我们的弹药不足，我们的总统和防长都公开谈论过这个问题……而且自去年11月以来，大家都很清楚，下一次反攻将集中在南部，首先是在扎波罗热的梅利托波尔（Melitopol），然后是亚速海第二大港口别尔江斯克（Berdyansk）。但具体的地点，我们能在一个星期前更动。”

美国防长奥斯汀4月11日也说，乌军不会被“单一的具体计划所驱动”，并对乌军的能力有信心。

布林肯则补充说，尽管美国为乌克兰提供武器装备和军事建议，但如何收复失土由乌克兰“自己决定”。

美国国务卿布林肯4月11日与乌克兰外长库列巴通话，重申美国对乌克兰抵抗俄军的支持。（路透社）

布林肯还透露，当天早些时候已经与乌克兰外长库列巴通话，强调美国对乌克兰对抗俄罗斯入侵的支持； 奥斯汀同天也与乌克兰防长列兹尼科夫通话，说乌克兰部队仍具备打胜仗的“大部分能力”。

俄境内美国情报网元气大伤？

外界就文件泄露事件关注的另一重点，是美国在俄罗斯部署的情报网是否元气大伤，把相关情报人员置于险境。

《纽约时报》称，泄露的文件主要揭示了美国谍报工作的深度，“几乎每个俄罗斯部门在某种程度上都被美国渗透”。

CNN报道则指，事件显示美国对俄国防部和雇佣兵组织瓦格纳集团的渗透，比此前料想的还要深。

不过，网络安全和地缘政治专家阿尔普洛维奇（Dmitri Alperovitch）提醒，由于外泄文件可在推特等社交媒体上轻易取得，这意味俄罗斯情报机构能够进行反情报搜集。

多份泄露文件的机密，来自于“信号情报”（signals intelligence），这指的是通过电子窃听和通信拦截取得的情报。许多关于俄罗斯的情报就是通过通信拦截的方式取得，外界因此担心俄罗斯下来将改变通信方式，以更好地隐匿计划。

此外，外泄文件中有关俄军动向的地图与军队能力的情报，需由探子提供。机密文件曝光后，这些人员的安危也令美国官员担忧。

美国盟友反应不一

针对机密文件泄露事件，各国反应不一，有些美国盟友选择淡化处理，有些要求美国给个交代。

据悉，美国已与盟友进行高层接触，希望借此安抚它们，尽快平息这场风波。不过，美国白宫官员拒绝进一步透露美方已和哪些盟友接触。

韩国媒体报道，美国防长奥斯汀11日与韩国防长李钟燮通话后，总统办公室称韩美双方一致认为“相当数量”的外泄文件是伪造的，韩国国家安全顾问也认为美国在这起事件中并无恶意，似乎有意冷处理。

不过，韩国最大反对党领袖李在明，12日促韩国政府彻查“美国窃听风波”，并指窃听若属实，必须要求美国正式道歉。

韩国总统尹锡悦预计4月26日出访华盛顿进行国事访问，并会见美国总统拜登。（路透社）

另外，外泄文件还指，埃及暗地里计划为俄罗斯生产火箭炮、炮弹和火药。埃及政府已否认。白宫国家安全委员会发言人柯比说，美国没看到“埃及正向俄罗斯提供致命武器的任何迹象”。

外泄文件被利用散播假信息

分析指出，已有不良分子利用这些外泄的机密文件来散播虚假信息，企图影响民心和士气。

美国国防部发言人10日透露，一些文件似乎被窜改，包括一份显示乌军伤亡人数高于俄军的文件，但原版文件所显示的事实恰恰相反。

英国《卫报》等媒体则报道，泄露的机密文件称，目前有数十名来自英国的特种部队人员在乌克兰境内。英国国防部未证实这个说法，但提醒民众勿轻信假信息。