美菲同意优化军事合作 将拟10年对菲安全蓝图 数月内完成

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀，与菲律宾外长马纳洛及国防部长加尔维斯，在华盛顿重启时隔七年的美菲外长、防长“2+2”对话。双方讨论了“各类优先防御军备”的交付，包括军用运输机和沿海与空域防御系统等。

（华盛顿综合电）美国和菲律宾同意，优化共同防御能力及现代化军事合作，并在数个月内完成美国在接下来五年至10年给予菲律宾安全援助的蓝图。

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀，与菲律宾外长马纳洛及国防部长加尔维斯，星期二（4月11日）在华盛顿举行“2+2”对话，这是时隔七年美菲重启外长、防长“2+2”对话。

双方在会谈中讨论了“各类优先防御军备”的交付，包括雷达、无人机、军用运输机和沿海与空域防御系统。

双方会后发布联合声明说，“预计在数月内完成的安全领域援助路线图，将为两国共同的国防现代化投资提供指引，并为未来五年到10年的优先防御军备交付提供规划”。

马纳洛披露，双方“加倍努力”实现菲美联盟现代化的承诺，并说“菲美联盟得发挥更强的作用，维护以国际法为基础的国际秩序”。

前国防专家：菲律宾是美国部署装备潜在地点

一些包括美国前国防官员在内的专家指出，美国认为对抗中国大陆对台湾的两栖入侵，菲律宾是美国部署火箭、导弹和火炮系统的潜地点。

对菲律宾上周宣布扩大2014年美菲《强化防务合作协议》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，ECDA），增加美方在另外四个军事基地进出权限，奥斯汀说，现在讨论美国要在菲军事基地部署哪些军事设备“为时过早”。

马纳洛说，美菲《强化防务合作协议》旨在提高美菲军事协作性，用以应对及解决潜在人道灾难，也“可能对其他类型的安全挑战做出回应”。至于是哪些挑战，他并未详细说明。

五角大楼并没有具体说明这些新获准使用的军事基地的作用，只是简略地说在菲的工作包括机场扩建和一些包含海军资产的训练。

菲律宾总统小马可斯星期一强调，开放多四个军事基地供美军使用，是为了加强菲律宾的防御能力，菲国不允许这些基地被用来执行任何进攻性任务。

根据美菲《强化防务合作协议》，美国可在菲律宾的军事基地进行联合训练、预先部署设备、建造设施、燃料储存和使用军事住房等，但不可长期驻军。

菲律宾目前总计开放九个军事基地供美军使用，本月初新公布的四个允许美军入住的基地中，三个位于离台湾不远的吕宋岛北部卡加延省和伊莎贝拉省，另一个则在坐望南中国海的巴拉望岛。

美菲联合声明说，美国将提高给《强化防务合作协议》下军事基地的预算，到2023年底这预算将达1亿多美元，较早前宣布的8000万美元高。双方还同意加快新的美菲双边防务准则的商议。

美菲外长和防长也表示，强烈反对中国在南中国海的非法海洋主张和“威胁和挑衅活动”。他们对中国在南沙群岛进一步填海造地的报道表示关切，并呼吁北京全面遵守2016年海牙仲裁庭的裁决。仲裁庭裁定中国以“九段线”在南中国海标示的主权范围无效，北京拒绝接受裁决。

马尼拉外交事务办公室星期三发表声明说，美菲“2+2”对话重申，在南中国海里，国际法应获充分尊重，合法商业活动应不受阻碍，包括航海和航空自由及其他合法的海洋使用权利。

声明说，除了承诺美国和菲律宾海军在南中国海联合航行外，双方还讨论了今年迟些时候在有争议的水域与其他志同道合的伙伴举行多边海上活动的计划。