日本首个赌场可能落户大阪2029年开业 日内阁最快明天有定案

（东京综合电）日本首个赌场预料将建在大阪府，这标志着日本朝建设亚洲博彩胜地目标迈进一大步。

日本媒体星期三（4月12日）报道，日本政府料将批准大阪提交的综合度假村方案，这个度假村也将包括酒店和会议厅，预定2029年秋冬开业。报道称，内阁最早在星期五（14日）作出决定。

但是，共同社报道，日本政府也有人提出，还须听取长崎县的综合度假村计划，可能得要暂缓给予大阪府方案认定。

博彩相关类股上涨

星期三大阪将建赌场消息传开后，东京股市中博彩相关类股上涨。欧力士（Orix Corp）一度上涨2.1％，赌博机制造商环球娱乐公司（Universal Entertainment Corp）暴涨6.9%。大阪属意的综合度假村运营方是欧力士与美高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）。

欧力士一直在与美高梅集团就大阪计划展开合作。至于设在大阪的赌场会否由它们运营，仍待政府批准。

大阪计划把综合度假村建在人工岛屿梦洲（Yumeshima），初始成本为1.08万亿日元（约107亿7800万新元），估计每年吸引2000万游客。据2022年大阪公布的发展计划，赌场预定在2025年大阪世博会举行那年完工。

2012年安倍晋三政府上台后，提出建设综合度假村设施，作为带动地方经济的观光策略。彭博社当时报道，大阪在2013年开始同凯撒娱乐（Caesars Entertainment）和云顶新加坡（Genting Singapore）洽谈赌场建设事宜，随后也与美高梅集团接触。

2013年12月6日，日本政府提呈赌场法案。当时预测赌场建设将有助抓住旅游需求复苏机会，到了2030年让外来游客量较冠病疫情前翻倍至6000万人次。

据报道，日本政府最多将批准三地建综合度假村，除了大阪这个关西重镇，九州大港长崎县也提交方案。

长崎县的计划是，以“奥地利国际赌场日本”为核心股东的运营方，在佐世保市的度假设施“豪斯登堡”区域内建造综合度假村。力争2027年秋季前后开业，预计全年吸引游客840万人，对地区经济的全年辐射效应约3300亿日元。

至于与大阪毗邻的和歌山则打了退堂鼓，理由是担心资金无法到位。