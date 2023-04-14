疑使用先进固体燃料 朝鲜再发射导弹 武器开发或取得突破

朝鲜星期四（4月13日）再次向朝鲜半岛东部海域发射导弹，这回可能是一种使用先进固体燃料的新型弹道导弹，意味着朝鲜或许在武器开发上取得技术突破。此次试射加上朝方已近一个星期不接韩方的沟通电话，引起各方担忧朝鲜半岛紧张局势可能进一步升级。

韩国军方说，当天上午7时23分（新加坡上午6时23分）探测到一枚弹道导弹从平壤地区升空，飞向半岛东部海域。导弹飞行约1000公里后落入海中。

韩军官员说，此次发射的参数是朝鲜过去发射中程弹道导弹或洲际导弹时没有出现过的；发射地点也不是朝鲜惯用的平壤顺安机场，而是平壤外围东南侧；此外，导弹所产生的火焰喷射、形状同使用液体燃料的有很大的不同。因此，韩国军方判断朝鲜发射的是一种新型弹道导弹，而且用的是固体燃料。

”据我们至今的研判，他们发射了一种新的远程或洲际弹道导弹。”

韩国国防大学前教授权龙洙说，朝鲜所有已知的洲际弹道导弹用的都是液体燃料，采用固体燃料的洲际弹道导弹可从陆地或潜舰发射，是金正恩在2021年提出的国防力量发展五年计划的五大目标之一。这类导弹更易于储存和运输，也更稳定，几乎不需要准备时间就可发射，因此更难被发现和摧毁。

朝鲜一周未接韩方电话

韩国官员说，这个新型导弹是朝鲜在今年2月的阅兵式上展示的多款武器系统之一。这是朝鲜3月27日发射短程弹道导弹后时隔17天再次试射弹道导弹，也是今年来的第九次。

值得注意的是，朝方从4月7日起未接韩方通过韩朝联络办公室和军方通信线路拨打的电话；此外，朝鲜最高领导人金正恩10日主持朝鲜劳动党第八届中央军事委员会第六次扩大会议时，强调扩充“战争遏制力”的必要性。朝中社隔天还发布会议照片，显示金正恩举手在“作战地图”上指向疑似韩国首都圈，以及平泽驻韩美军基地等地点。

据韩国媒体分析，朝鲜曾经在发布使用作战地图的照片后不久发起“战略挑衅”或举行军演，因此日前发布这类图片与两天后试射导弹或许互有关联。

朝鲜在4月有多个重要纪念日。13日是金正恩被推举为国防委员长11周年日；15日是朝鲜国父金日成诞辰111周年纪念日（太阳节）。专家因此认为，朝鲜本月内还可能再发起挑衅。

韩国国防安保论坛事务局长申宗宇认为，由于朝鲜此次发射导弹的飞行高度还不到3000公里，它很可能通过追加发射来不断提高性能。朝鲜导弹飞行高度的最高纪录是去年一次试射创下的6000公里。

韩国的主要盟友美国对朝鲜再次进行导弹试验予以强烈谴责。

白宫国家安全会议发言人华森说，这次发射有可能破坏区域安全，美国正与盟邦密切合作，采取一切必要措施，确保美国本土，以及韩国和日本安全。

不过，美方也再次呼吁会谈。华森说：“外交大门并未关闭，但平壤必须即刻停止它的颠覆行动，改而选择外交接触。”