美低阶空军情报部人员 涉泄露机密文件被逮捕 调查员不排除俄国等对手参与其中

彭博社分析说，特谢拉是一名初级空军人员，他的职位只需高中学历、驾照和接受18个月的在职培训。他能接触到美军的机密文件，令外界质疑美国如何保护情报资料。

（华盛顿综合电）美国空军国民警卫队一名成员，因涉嫌泄露美国机密文件遭逮捕。泄密事件引发外界担忧美国政府保护机密文件的能力，并考验美国与一些最亲密盟友的关系。

现年21岁的特谢拉（Jack Douglas Teixeira）是马萨诸塞州空军国民警卫队情报部门人员。星期四（4月13日）下午，他在马萨诸塞州北代顿（North Dighton）住所被美国联邦调查局特工逮捕。

图为特谢拉的照片，他是美国空军国民警卫队“网络运输系统管理员”。（互联网）

司法部长加兰在华盛顿的记者会上说，特谢拉涉嫌“未经授权，转移、存放和散播国防机密信息”。加兰没有透露细节，只说：“调查在进行中。我们将适时公布更多信息。”

司法部在波士顿的检察官办公室发言人说，预计特谢拉将在星期五出庭面控；国防部长奥斯汀发声明说，五角大楼的专案小组“夜以继日地评估和减轻任何损害。”

参议院军事委员会主席里德指事件是“重大安全漏洞”，呼吁改变情报处理和安全审查程序，并处罚蓄意犯罪行为。

到爱尔兰访问的美国总统拜登则淡化事件的严重性，他星期四在都柏林对记者说，泄密调查已接近完成，并称不担心情报泄露，他关注的是发生泄密事件。据知，调查人员并未排除俄罗斯政府等外国对手参与获取部分机密文件，并可能窜改部分内容。

前司法部国安检察官范·格拉克说，即使特谢拉无意造成伤害，但因为泄露的信息造成很大的破坏，这些罪名也可能让他面临最长10年监禁。

特谢拉在2019年加入空军国民警卫队，是“网络运输系统管理员”（Cyber Transport Systems Journeyman），工作包括保障军队“全球大型通信网络”的正常运行。特谢拉持有联邦政府授予的最高级别绝密信息安全许可，去年7月升为一等飞行员，此前还曾荣获空军成就奖章。

特谢拉的友人索萨（22岁）说，他在上高中时认识特谢拉，两人上一回联系是几年前的事，当时特谢拉并没流露出任何极端主义情绪。索萨说：“他是文静的人，不是麻烦制造者。这听起来像是傻孩子犯下的错误。”

美媒：美国10年来最具破坏性泄密事件之一

这次泄密成为10年来美国最具破坏性的泄密事件之一，并令美国尴尬。早前《华盛顿邮报》等主要媒体在没有点名特谢拉的情况下，披露事件细节，指特谢拉与喜爱枪械和军事装备的20多名网友在社群聊天平台Discord创建一个只有受邀者才能加入的聊天群组，特谢拉是这个网聊群的群主。曝光的文件最初在Discord被一个小组转发，接着又在Telegram中广传，跟着流传开来。

彭博社分析说，特谢拉是一名初级空军人员，他的职位只需高中学历、驾照和接受18个月的在职培训。他如何接触到美军的机密文件，令外界质疑美国如何保护情报资料。

负责总统每日汇报的前高级官员韦德宁（Dennis Wilder）说：“让微不足道的国民警卫队接触这类文件是离谱的，这是五角大楼的真正问题。”韦德宁曾在小布什政府担任白宫亚洲事务顾问。

事件暴露掌握美国机密的人数之多。美国国家反情报和安全中心数据显示，截至2019年10月有近300万人获准接触机密文件。

前国家安全委员会成员艾伦说，事件显示，美国政府在2001年九一一恐怖袭击后，为了把相关信息联系起来而过度互通信息，这次的泄密事件可能令美国政府接下来会限制信息互通，他担心这将导致必须掌握相关情报的人无法获得必要信息。