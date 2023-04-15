首射固体燃料洲际导弹 金正恩：陷敌人于恐怖中

朝鲜宣布在星期四（4月13日）成功试射一枚新型固体燃料洲际弹道导弹“火星-18”，目的在增强核反击能力。到现场亲自指导测试的金正恩满意地说，新武器将让敌人处于极度不安和恐怖的折磨中。

专家表示， 朝鲜首次成功试射固体燃料洲际弹道导弹，预示着朝鲜将加快将液体燃料导弹转换为固体燃料的计划。不久后朝鲜将进行第二次试射，明确表明顶点高度和射程。

朝中社14日报道说，作为核心主力手段，朝鲜在13日试射了新型洲际弹道导弹“火星-18”。此次试射旨在确认大功率固体多级发动机的性能、级间分离技术、各种功能控制系统的可靠性，并评定新型战略武器系统的军事效用。试射结果显示新型战略武器系统各项参数都达到设计要求。

据报道，这次试射第一级采用标准弹道飞行方式，第二、第三级为高角方式。新型洲际弹道导弹分离的第一级和第二级分别安全落到咸镜南道以外东部近海，以及咸镜北道以外东部海域。

发射当天，金正恩带着女儿金珠爱，以及朝鲜领导层到现场。在场亲自指导测试的金正恩表示“非常满意”，他说：“火星-18”新型洲际弹道导弹将大大重组朝鲜的战略遏制力组成部分，快速提升核反击态势的效用，并变革进攻性军事战略的实用性。

他还说，始终准备好对敌人进行致命性攻击，让敌人处于极度不安和恐怖折磨中。“我一定会让他们面临不可克服的威胁，让他们对错误的选择感到后悔和绝望。”

发展固体燃料的洲际弹道导弹，长期以来一直是朝鲜的重要目标。固体燃料发射前不用进行长时间的燃料加注，可以躲过美国卫星的监控，因此也增加了对美国的战略威慑。

专家：预示加快导弹燃料转换

朝鲜去年12月进行大功率固体燃料发动机地上点火试验后，今年2月庆祝朝鲜人民军成立75周年阅兵式上首次公开“火星-18”型导弹的外形，13日首次进行了试射。

专家们认为，朝鲜若以正常角度发射“火星-18”，可以飞到1万公里，能打击美国本土。由于朝鲜通过此次试射得到了信心，不久后有可能以高角试射这枚导弹。

韩国庆南大学远东问题研究所教授金东烨表示，朝鲜首次成功试射固体燃料的洲际弹道导弹，预示着朝鲜不仅将部署固体短程导弹，也将加快把液体燃料导弹转换为固体燃料导弹的计划。不久后，朝鲜将进行第二次试射，展示顶点高度和射程。

韩国国防部说，朝鲜仍在研制这种武器，需要更多的时间和精力来掌握新技术，这意味着平壤可能会进行更多的试验。

针对朝鲜前一天发射新型洲际弹道导弹，韩美14日在半岛上空实施 了联合空中演习。美国B-52H战略轰炸机还飞抵朝鲜半岛周边区域。