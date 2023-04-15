初始投资179亿元 2029年开张 日本大阪将建含赌场综合度假胜地

日本大阪的赌场梦终于实现，首相岸田文雄星期五（4月14日）宣布大阪获准建设包括赌场在内的综合度假胜地。

大阪人工岛“梦洲”将是日本赌场的首个所在地，初始投资约为1.8万亿日元（约179亿新元），预定在2029年下半年开张。这个综合度假胜地（Integrated Resort，简称IR）占地49万2000平方公尺，集赌场、国际会议和展厅、酒店、码头等为一体，每年能吸引2000万人次的游客，被视为大阪世界博览会后的另一经济引擎。

“大阪梦洲IR”开发计划由大阪府、大阪市、美国赌场运营商米高梅国际酒店集团（MGM）日本子公司和欧力士（Orix）等企业共同提交。米高梅与欧力士分别拥有40％股份，其余20％股份由20家公司共同拥有，包括松下、关西电力和西日本铁路公司。

这是日本政府首次对赌场事业敞开大门，比当初预计的迟了四年。这项计划获批，主要是因为构想独特，主题是要将77万平方公尺的“梦洲“打造成环绕水和绿地，如同绳结般连接起来的“水结之都”。

岸田文雄在星期五的IR会议上对大阪计划抱期待。他说：“这一发展计划要在2025年的大阪万博会后实现，我深信它能带动大阪地区和日本的经济发展。我们也希望这个新地标能把日本的魅力传递到世界各地。”

大阪府知事吉村洋文指出：“大阪成为首个IR批准地带，这是后疫情时代的大好消息。我们要建设世界最高水平的IR设施，将梦洲打造成为新活力地带，让它成为有吸引力的投资亮点。”

日本一直不设赌场，主要是政界和社会上担心难以控制市民的“赌瘾”。 日经新闻指出，日本约有536万人有赌博依赖症，占人口比率4.8%，高于法国（1.9%）及荷兰（1.2%）等欧洲国家。当局这次批准大阪IR计划，一个条件是赌场面积不得超过总面积的3%。

为了吸引更广阔的游客群，当局示意要打造成为“城市度假胜地”。设施将展示关西的旅游资源，例如融入最佳的日本料理和传统工艺品体验地带。

日媒：应以新加坡为学习目标

日本经济新闻称，大阪的IR应学习的目标是新加坡，“滨海湾金沙”和“圣淘沙名胜世界”都有主题公园、水族馆和剧院，也寄望以IR将大阪提升为国际旅游城市。

负责审批和发布开发计划准证的日本国土交通部干部告诉媒体：“大阪IR必须取得成功，只有它成功，我们才能决定是否让其他城市走这条路。我们希望借这一项目，确立日本成为一个旅游型国家。”

日本放送协会NHK指出，当局希望到2030年，入境游客能增加到6000万人。大阪IR计划估计每年可吸引2000万人次游客，并估计可为日本创建11万6000个新工作，一年经济效应将达到1.1万亿日元。

大阪中央区一家专门训练赌场发牌员的学校对政府允许建赌场寄予厚望。这所学校原本主要为海外赌场培养发牌员，现在学生都期待学到的“赌艺”在不久的将来可在日本施展。这些学生有不少是家庭主妇和大学生。