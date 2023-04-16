普京签法令设电子征兵系统 民间担忧再大规模动员

（莫斯科／巴赫穆特综合电）俄罗斯总统普京签署法令设立电子征兵系统，同时实施严格条例防止逃役。这引发震惊，民间担忧政府将再次展开大规模动员。

塔斯社报道，普京星期五（4月14日）签署国会在24小时内仓促通过的法案，允许当局通过电子网络征召人们入伍和动员预备军人，而且几乎可立即禁止接到通知者离境。接到通知而不在20天内报到者，将被剥夺买卖房地产或开车等权利。以前，这些征召通知都由人手递送，当事者签收了才算有效。

克里姆林宫前顾问马尔科夫形容，新条例是个“大震撼”，因为即使已经离开的俄罗斯人也逃不掉。他们同样会收到电子征召通知，同样面对仍在国内的人所面对的限制。

普京政府去年对30万名预备军发出动员令，引发大恐慌，导致百万人逃出国，普京随即下令整顿和提升动员系统。

乌高官：俄军武器采用越来越多中国零件

克里姆林宫表明，目前没计划动员更多人到乌克兰打仗。可是实际情况是，俄罗斯在乌克兰的军事行动已经进入第二个年，而乌克兰准备利用美国和欧洲国家提供的新武器进行大反攻。

根据英国军方评估，俄罗斯过去一年在乌克兰有20万士兵伤亡。目前，俄军持续投入资源，要夺下乌东前线城市巴赫穆特，乌军则面临严重的补给问题，被迫从原本占据的地区撤退。

乌克兰总统府的一名高官透露，乌军从俄军使用的武器中发现了越来越多来自中国的零件。

总统幕僚长的制裁政策顾问弗拉苏克告诉路透社：“从战场上回收的武器中，我们不断发现各种各样电子零件……目前的趋势是西方制造的零件越来越少，但有个国家制造的零件变多了，这不难猜，没错，就是中国。”

根据乌克兰专家向路透社出示的“从战场上收集到的情报”，过去使用瑞士系统的俄罗斯海鹰（Orlan）无人机导航系统，如今出现中国制造的零件。

专家也在俄罗斯坦克的射控系统中发现中国零件，而此前它用的是法国制造的零件。

不过，路透社表明无法独立核实这些情报，包括有关零件是否可能作为非军事用途，或这些零件是否通过第三方提供给俄罗斯。

弗拉苏克还点名两家涉及的中国企业——中国兵器工业集团有限公司（NORINCO）和中国新兴广州进出口公司，但没有透露它们提供了什么。

中国外交部：军事物资出口一直秉持谨慎负责任态度

俄罗斯去年进兵乌克兰之后，中国一再否认向俄国运送军事配备。针对上述报道，中国外交部答复路透社询问时说，中国一直同所有国家包括俄罗斯，在平等互惠的基础上维持正常贸易合作。“至于军事物资出口，中国一直秉持谨慎和负责任的态度。中国的立场和行动始终如一。”