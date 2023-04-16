法国宪委会批准退休年龄提高至64岁 大批愤怒民众走上街头抗议

退休制改革法案的关键条款包括从今年夏末开始至2030年逐步调高退休年龄、以及2027年起，退休者只有在缴纳社会分摊金满43年的前提下，才能领取全额养老金等。

（巴黎综合电）法国最高宪法机构宪法委员会批准退休制度改革法案核心内容，将法定退休年龄从62岁提高至64岁。

大批愤怒民众随即走上法国各城市的街头抗议，工会号召会员在劳动节参与大规模示威集会。

法国宪法委员会的九名成员当地时间4月14日批准法案的关键条款后，法国总统马克龙随即签字，法案在15日成为法律。这些关键条款包括从今年夏末开始至2030年逐步调高退休年龄、以及2027年起，退休者只有在缴纳社会分摊金满43年的前提下，才能领取全额养老金等。

委员会否决六项次要的提案，包括强制大公司公布55岁以上的雇员数目等。委员会也拒绝议会反对派就法案举行公民投票的提议。

法国极左派和极右派政党领导人都对委员会的决定表示不满；右翼党派共和人党则说尊重相关决定。

警方封锁宪法委员会办公室周围的街道，防止人群冲撞。大批愤怒的法国民众上街示威，誓言政府若不取消退休改革，罢工行动就不会结束。

法国总工会会长索菲说：“所有工会都呼吁共和国总统表现出一些智慧，倾听并了解国家发生的事情，而不是颁布这项法律。”

然而，法国劳工部长杜索普强调，劳工部将确保法案能按计划在今年9月1日实施。

法国总理博尔内通过社交媒体指出，委员会审议了改革法案，裁定内容与程序都符合宪法，并无“赢家”或“输家”之分。

法国总工会称劳动节将举行抗议集会

马克龙14日宣布，将于18日邀请工会和雇主协会到总统府开会商议。法国总工会则称，将于5月1日举行抗议集会，在此日期之前，不同政府对话。

工会长达几个月的抗议会否继续尚待观察。法国内政部透露，13日的抗议行动约有38万人参与，远低于3月份的近130万人。

博尔内1月10日公布退休制度改革方案，以确保财政体系在2030年达到平衡。3月，法国参议院通过方案。

随后，政府援引宪法第49.3条款，不经国民议会表决，强行通过法案。

市场研究公司”哈里斯互动”政治分析员丹尼尔在法国RTL电台节目中说，马克龙取得的只是短暂的胜利。他指出：“马克龙的执政风格显得孤独、专制和脱离现实。”

知名的社会学家和历史学家皮埃尔·罗桑瓦隆 (Pierre Rosanvallon) 在4月初警告，马克龙必须恢复他在选民心目中的合法性。这位中左翼思想家告诉报章《解放》：“否则，国家可能再进入革命时代，积累的不满情绪将为极右翼民粹主义者开辟道路。”