G7承诺加速淘汰化石燃料 但对何时停用未达共识

（札幌综合电）七国集团（G7）誓言加快步伐停用化石燃料，但没有批准2030年淘汰燃煤发电；G7同时为继续投资天然气敞开大门，称有助解决潜在的能源短缺问题。G7也誓言最迟在2040年结束塑料产品造成的新污染。

G7气候和环境部长星期天（4月16日）在日本北海道札幌市结束为期两天的气候、能源和环境政策会议后发表联合公报，承诺大幅增加可再生能源发电量，到2030年共同将岸外风电产量增加150吉瓦（1吉瓦等于1000兆瓦），以及将太阳能发电量提高到1太瓦（1太瓦等于1000吉瓦）以上。

在计算用电量（发电量）时，常用“瓦时”作为主要计量单位，因此，1兆瓦又可理解为每小时发电量1兆瓦时。

他们也誓言要“加速逐步淘汰有增无减的化石燃料，以便最迟在2050年实现能源系统的净零排放……并呼吁其他国家与我们一起采取同样的行动”。

在煤炭方面，各国同意优先采取“具体和及时的步骤”，以加速淘汰“有增无减的煤炭发电”。这是为了实现去年做出的在2035年基本停止使用煤炭发电的承诺。

加拿大、英国和法国在会上提出，最迟于2030年淘汰燃煤发电。但由于全球能源供应仍受到俄乌战争的挤压，这个目标遭到其他成员国包括日本和美国的反对。

以太阳能和风能逐步取代化石燃料

能源智库Ember的琼斯说：“太阳能和风能承诺是重大声明，表明G7将通过依靠太阳能和风能，以逐步淘汰化石燃料。”他也指出，岸外风能发电是东道主日本发电行业“拼图中缺失的部分”，“风能可协助日本发电行业以比它们想象中还要快的速度脱碳”。

日本几乎所有能源需求都依赖进口来满足。它希望在未来至少10到15年里，依靠液化天然气（LNG）作为过渡燃料。

G7成员认为，如果以符合气候目标的方式实施，对天然气行业的投资“可能是适当的”，可解决俄乌战争引发的市场能源短缺。

不过，G7并未支持日本将氢气和氨与化石燃料一起燃烧以减少碳排放的战略。环保人士称这只会延长污染工厂的寿命。

G7也未能同意在2035年将车辆排放量减半，但首次承诺到2040年结束新的塑料污染。

德国、法国、加拿大、英国和欧盟去年已经加入一个多国联盟，承诺2040年结束新的塑料污染。至于G7其余成员——日本、美国和意大利，这是他们首次做出这一承诺。

德国环境部长莱姆克称赞G7的新承诺是个“雄心勃勃的目标”。

G7公报说，成员国将通过“促进塑料的可持续消费和生产，增加它们在经济中的循环，以及对废物进行无害环境的管理”来实现新目标。

根据经济合作与发展组织（OECD）数据，全球塑料垃圾20年来翻了一倍，只有9%被成功回收。联合国说，到2040年，流入海洋的塑料总量将增加近两倍。