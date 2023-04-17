美国务院：七国集团将抵制任何来自中国的胁迫

美国国务院官员说，在台湾问题上，七国集团看法一致。如果中国要“强行”或通过其他途径改变台海现状，七国集团成员国一致认为有必要挺身反对。

在日本长野县轻井泽町召开的七国集团（G7）外长会议星期一（4月17日）举行了第二天的讨论，担任会议主席的日本外长林芳正以及美国国务卿布林肯、英国外长克莱弗利、法国外长科隆纳、德国外长贝尔伯克等人出席了会议。

关于乌克兰战争和中国的行动，各方就反对凭借实力单方面改变现状达成一致，并确认了对东海和南中国海局势共同的严重关切。

美国国务院官员在星期一会议结束后说：“七国集团整体的一致立场是，在中国准备与我们合作的领域里，我们会与中国保持合作。如果中国要强行、通过市场操控或其他途径，来改变台海现状，我们就会挺身反对。”

会议主席日本外长林芳正在会议上反复强调，印太自由开放及基于法治的国际秩序至关重要，“七国在中国问题上站在同一条阵线很重要，我们要直接表达我们的关切，并呼吁中国作为国际一员采取负责任的行动。”

上周，法国总统马克龙访华后对媒体说，欧洲必须加强战略自主，顶住成为“美国追随者”的压力，更要避免被拖入中美围绕台湾问题的对抗。马克龙的这一谈话激起美日欧等国的不安。

德国外长贝尔伯克在星期一的会议上说，中国日益试图以“自己的规则”取代国际规则。他说：”我们在该地区的许多伙伴越来越认为，中国越来越想用自己的规则来替代现有国际规则。”

在星期一的会议上，七国外长还一致同意，与被称为“全球南方”的新兴市场及发展中国家加强合作，与担任二十国集团（G20）轮值主席国的印度深化合作。

各方还就如何实现乌克兰的和平交换了意见。林芳正过后向媒体强调，七国将要求俄军立即且无条件撤退。他表示：“应如何开展决定乌克兰未来的谈判，这是应由乌克兰民众决定的问题。”

关于如何处理与俄罗斯保持密切关系的同时也有意发展多元外交的中亚五国，各方就G7携手支援五国应对其面对的问题达成一致。

对于能源和粮食安全这些发展中国家等直面的难题，七国外长们同意携手应对。林芳正指出，有必要充分顾及新兴市场及发展中国家的个别情况，“重要的是展现自由且开放的国际秩序的意义，而非将价值观强加于人”。

中国外交部发言人汪文斌当天就七国集团外长涉台言论指出，如果真的关心台海局势，首先就应弄清台海紧张的根源在何处。他说，台湾问题是中国的内政，不容任何外部干涉。要维护台海局势稳定和地区和平安宁，就要旗帜鲜明地坚持一个中国原则，反对“台独”分裂活动。

《日经新闻》指出，七国的影响力已大不如前，1970年代到1990年代七国的国内生产总值（GDP）占全球经济总量60%，目前则低于50%。七国集团已意识到仅靠这一组织很难有足够威慑力应对俄罗斯和中国，因此，此次七国外长会议希望拉拢新兴国家站队。