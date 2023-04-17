SpaceX星舰火箭首次试飞取消

（华盛顿综合电）美国太空探索技术公司（SpaceX）的“星舰”火箭原定星期一（4月17日）进行首次试飞，但在发射前几分钟突然喊停，原因是火箭底部的推进器出现压力问题。

SpaceX在发射倒数直播中宣布取消发射计划时说，发射延后至少48小时，即星期三（19日）。SpaceX创办人马斯克在推特上确认这个消息。

SpaceX研发的“星舰”（Starship）超重型火箭原定美东时间星期一上午8时（新加坡同日晚上8时），从得克萨斯州南部博卡奇卡（Boca Chica）的研发与测试基地进行首次试飞。SpaceX在发射前45分钟开始做全球倒数直播。

SpaceX在试验阶段曾发生火箭坠毁的情况，此次试飞旨在确保星舰所搭载的Super Heavy重型运载火箭和飞船船舱能顺利分离，并在达到沿轨道飞行所需的速度后返回地球。如果这次发射成功，那将是SpaceX实现太空伟业的一个重要里程碑。根据这家公司的设想，星舰是一种完全可回收并重复使用的运载系统，可将航天员和货物运送到地球轨道、月球、火星等目的地。

马斯克曾警告 “星舰”发射行动风险很高

不过，马斯克对这次试飞的期望并不高。他在一天前警告，这次发射作业的风险很高，“有百万种可能失败的原因”。

除了技术挑战，天气状况和风力对于发射与否也是关键因素。 马斯克曾经透露，星舰火箭首次发射成本约30亿美元（约40亿新元），而成功概率就像抛硬币决胜负，即仅有50%。

星舰是人类史上威力和体积最大的火箭系统。它总高度约120米，底部是70米高、配备33台“猛禽”发动机的超重型推进器，顶部是50米高的飞船船舱，载重能力预计可达100吨。

马斯克计划在试飞成功后启动大规模生产，打造由1000个星舰组成的太空舰队，将10万人和相关物资运送到火星，实现从21世纪20年代后期开始在火星殖民的梦想。他也希望有一天这款载人火箭可安全地载人到太空旅游。日本亿万富翁前泽友作已经预订了月球之旅。