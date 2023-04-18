G7联合声明：反对俄核威胁与中国大陆对台施压

七国集团发出联合声明，对俄罗斯威胁使用核武器以及中国对台湾施压展示一致的反对立场。

七国集团（G7）外交部长于日本长野县轻井泽市举行的三天会议星期二（4月18日）闭幕。日本外长林芳正在总结会议的记者会上说：“G7外长展示的团结力量达到了前所未有的水平。”

声明：安全环境严峻 将加强对俄制裁

会后发表的联合声明用了长篇幅论述俄罗斯和核不扩散，称当前的安全环境严峻。声明对俄罗斯暗示可能使用核武器进行强烈谴责，并称将加强对俄罗斯的制裁。

俄罗斯总统普京在乌克兰战争爆发后一再暗示可能动用核武器，最近还明说有意在邻国白罗斯部署核武器。

声明呼吁各方不要支持俄罗斯在乌克兰发起的战争，并表明若使用化学武器或核武器将带来严重后果。“我们将加强协调，以防止和因应第三方提供武器给俄罗斯。”

日外长强调核不扩散重要性

林芳正在记者会上同样强调裁减核军备和不扩散核武器的重要性。“我们强力向全世界发出信号，决不允许广岛和长崎被投掷原子弹之后核武器从未被使用的事实受蔑视。”

G7外长会议的另一个焦点是台海局势。联合声明说，要确保国际社会安全繁荣，台海和平与稳定是不可或缺的元素。它强调，G7在台湾问题上的基本立场没有改变，并呼吁和平解决两岸问题，促请中国以负责任方式行事。

林芳正总结时意有所指地强调，各方就“参与基于法治的自由开放的国际秩序、强烈反对单方面改变现状的尝试”达成了共识。

中方反应强烈 批G7干涉内政

中方对G7的表态做出强烈反应，直批为干涉中国内政 。

中国外交部发言人汪文斌同日在例行记者会上说，七国集团外长粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，相关声明“字里行间充斥着傲慢、偏见和反华遏华的险恶用心”，中国对此表示强烈不满和坚决反对，并已向会议主办国日本提出严正交涉。

他说，中国敦促七国集团反躬自省自家的问题，摒弃冷战思维和意识形态偏见。

日经新闻：与“全球南方”打交道是一大课题

《日经新闻》指出，基于中国的军事与经济影响力日益增强，各国如何与被称为“全球南方”的新兴和发展中国家打交道，如今是一大课题。乌克兰战争爆发后，能源与粮食价格大涨和供应短缺等问题在这些国家变得更加严重。

G7峰会下月即将在广岛举行，到时印度、巴西、越南等新兴市场国家与发展中国家也将受邀列席。林芳正说：“G7为共同致力于全球南方面临的问题做好了准备。”

日本的一些分析指出，日方拟通过邀请新兴国家参与这些活动，来扮演衔接发展中国家和G7峰会成员的桥梁角色。不过，这个努力不一定有成果，因为发展中国家不一定都赞同由美国主导的国际秩序。

此外，G7在对华问题上也未必步伐一致。法国总统马克龙本月初访问中国时公开说“不应追随美中任何一方”，让美国和欧洲各国感到错愕。此外，德国总理朔尔茨是在冠病疫情后首个访华的七国集团领导人。这些都显示，欧盟国家之间存在着因经济因素而“亲中”的现象。