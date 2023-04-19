外洩密件：中国将部署超音速无人机 增強情报收集能力

（华盛顿综合电）外洩的美军机密文件显示，中国军方预计很快会部署“无侦-8”超音速无人高空侦察机，情报收集能力将显著加强。与此同时，美军印度太平洋司令部指出，美国得加快开发高超音速武器，应对中国军事力量日益增强的风险。

《华盛顿邮报》星期二（4月18日）引述美国国家地理空间情报局的一份秘密文件报道，中方军事技术快速进步，有助中国锁定台湾周遭的美国军舰及区域内的军事基地。中国军方可能很快会部署飞行速度至少是音速三倍的高空侦察无人机，除增强监控能力，甚至可在未来战争中为中国提供战略资讯，或执行导弹打击等攻击行动。

文件中一张标注为去年8月9日的卫星图像显示，两架“无侦-8”（WZ-8）无人侦察机停在中国东部的六安机场，这个军事基地距离上海约560公里。评估认为，“几乎可以肯定”中国人民解放军在这个基地建立了第一支无人机部队。基地隶属于东部战区司令部，是负责执行对台湾任务的单位。

北京于2019年在中华人民共和国成立70周年的阅兵仪式上展示“无侦-8”。当时，很少有分析员认为“无侦-8”可以完全投入使用。

评估文件还列出“无侦-8”以及用于搭载它的双引擎轰炸机“轰6”的可能飞行路径。“轰6”从本土基地起飞后，可飞到东海岸附近释放“无侦-8”。“无侦-8”可在10万英尺（3万公尺）的高度、以音速三倍的飞行速度往南进入台湾领空或往北进入韩国领空。

华盛顿智库“波多马克政策研究学会”非常驻高级研究员成斌指出，揭露的讯息显示中国正在建构监侦整个印太地区的能力，除了韩美，“日本、印度乃至整个东南亚都应为此担心”。

《华盛顿邮报》的报道是引述4月13日被捕的马萨诸塞州空军国民警卫队情报部门人员特谢拉所泄露的军方文件。21岁的特谢拉最初在社群聊天平台Discord的一个小组转发文件，接着，文件在通讯应用Telegram中广传。

与此同时，美军印度太平洋司令部司令、海军上将阿奎利诺星期二在国会众议院军事委员会的听证会上说，美国必须更快地”开发并部署能够低空高速机动飞行并避开雷达探测的高超音速武器。

他说，令人担忧的是“中国的步伐、速度与进步的能力。”

美国国防部印太安全事务首席副助理部长罗耶尔则警告，中国正致力于“显著且迅速地扩张”核力量，并在生物技术等领域推动“快速技术变革”，这些技术可应用于开发生物和化学武器等目的。