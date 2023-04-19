世卫：病例虽在减少 冠病疫情仍不稳定

（日内瓦综合电）世界卫生组织警告，冠病疫情仍不稳定，在演化为可预测的疫情形态之前，冠病病毒还会继续带来问题。

世界卫生组织（WHO）突发卫生事件规划执行主任瑞安星期二（4月18日）在记者会上说，感染冠病的人数虽然正在减少，但“仍有很多人病亡，染病的人也很多”。

全球检测量减少 过去28天新增300万起病例

现在全球各地冠病检测量减少，各国在过去28天里向世卫组织通报，新增300万起冠病确诊病例，以及超过2万3000起新增死亡病例。

瑞安指出，呼吸道病毒不会从大流行过渡到地方流行病的阶段，不过，活动水平会降低，但可能有季节性流行高峰。

他说：“大流行病没有可以关掉的开关。我们比较可能看到的情况是……疫情在起伏不定中走向更容易预测的模式。”

瑞安提醒，冠病病毒不会消失，并且会像流感一样，继续在高风险人群中引发严重的呼吸道疾病。

他也指出，一些国家仍有大量高风险者尚未接种冠病疫苗，但在其他一些国家，冠病已不再构成紧急事态。

世卫5月初决定冠病是否仍属突发公共卫生事件

世卫组织的冠病紧急委员会定5月初举行每三个月一次的定期会议，届时将决定冠病大流行是否仍构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。

世卫组织于2020年1月30日宣布冠病为PHEIC，这是世卫的最高警戒级别。

瑞安说：“我希望紧急委员会5月开会时，能就疫情轨迹以及冠病是否仍构成PHEIC，向（世卫总干事）谭德塞提供进一步的积极意见。”在这个问题上，谭德塞有最终决定权。

印度病例激增 或因“大角星”变种

目前，传染病专家和卫生官员正在密切留意奥密克戎亚型毒株XBB.1.16。最近印度冠病病例再度激增，据信是由这种别名“大角星”（Arcturus）的新变种毒株驱动的。

XBB.1.16于今年1月首次被发现，传染力似乎比其他毒株更强，至少29个国家和地区已出现相关病例，包括新加坡、美国、英国、澳大利亚等。今年2月底的数据显示，XBB.1.16占全球冠病病例的0.21%，这一占比在一个月后上升到了3.96%。

世卫组织把XBB.1.16列为“监测中的变种”（variant under monitoring，简称VUM）。世卫冠病应对技术主管范克尔克霍夫在3月底的记者会上说，世卫没有发现个人或人群的发病严重程度出现变化，但强调“我们必须保持警惕”。