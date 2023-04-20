（新德里综合电）特大热浪目前席卷亚洲大部分地区，导致很多地方的电力供应承受很大的压力。有气候学家形容，亚洲正经历着“历来最严重的4月热浪”。专家也预测，气候变化导致的极端天气接下来会更频繁。

中国很多地方本月份出现了破纪录的高温天气。据当地媒体，包括成都、浙江、南京、杭州和长三角地区在内的大片面积近几周的气温都升到前所未见的高点。

东南亚国家如老挝、缅甸和泰国本周也出现40摄氏度以上的高温。尤其是泰国，上星期的气温破了纪录，4月14日当天还首次破45度，西北部达府（Tak）甚至达到45.4度。

印度的情况更严峻，已有至少13人中暑死亡。北部和东部的六个城市出现44度以上的异常高温，首都新德里星期二（18日）热达40.4度。气象当局本周对比哈尔、贾坎德、奥迪沙、安得拉和西孟加拉邦发出紧急程度第二高的橘色警戒，这表示气候恶劣，足以影响交通及供电。由于情况紧急，一些州的学校已经停课。

印度气象局预计这股热浪的高峰至少会持续到星期五。高温促使冷气机和灌溉系统的使用频率大增，电力供应出现不足。印度政府已经警告，随时可能断电。

在印度的邻国孟加拉，首都达卡的气温上星期六（15日）飙过40度，是58年来最热的一天，路面都融化了。当地官员说，如果恶劣情况持续，当局将宣布某些地区进入高温紧急状态。热浪也导致孟加拉的电力需求大增而出现电力短缺现象，当局已经采取行动，切断了数百万人的电供。

专家指出，由于地球气候变化，极端天气日益频发。全球刚经历了两年的拉尼娜现象，巴基斯坦去年发生大洪灾就是后果之一。接下来也许就在今年内，情况可能逆转而出现厄尔尼诺现象，使亚洲一些地区更干更热。

每年4月至6月本就是亚洲区最热的时期，科学家担心，极端热浪可能引发公共卫生突发事件，并造成连锁的社会经济影响。

气候研究机构“气候分析”（Climate Analytics）的科学家萨伊德说：“泰国、中国和南亚的破纪录高温显然已成为一种趋势，并且会在今后多年对公共卫生构成挑战。”

英国剑桥大学的一项研究显示，致命热浪对印度的农业、经济和公共卫生构成了“前所未有的负担”。同时，气候变化也破坏了印度为减少贫困、不平等和疾病而长期付出的努力。

这份星期五发布的研究报告指出，自1992年以来，极端高温在印度导致的死亡已累计超过2万4000人，并且加剧了印度北部的空气污染和冰川融化速度。

根据报告，印度目前“面临多重、不断积累的气候危害的打击”。在去年1月至10月期间，极端天气几乎每天都出现；极端高温使印度14亿人口中的80%处于危险之中。