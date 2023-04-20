日全食日环食同镜头 极罕见天象现西澳

李月霞

更新 /
更新 / 2023年4月21日 7:15 AM
发布 /
发布 / 2023年4月20日 9:41 PM
2023年4月20日，西澳大利亚州埃克斯茅斯出现非常罕见的日全食与日环食混合发生的日全环食天象，历时58秒。（路透社）
2023年4月20日，西澳大利亚州埃克斯茅斯出现非常罕见的日全食与日环食混合发生的日全环食天象，历时58秒。（路透社）

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（珀斯综合电）为了目睹日全食，大群天文学家和天文爱好者4月20日涌向澳大利亚西部一处偏远地区，见证了月亮遮挡太阳58秒的整个过程。

人们在西澳西北端的埃克斯茅斯（Exmouth）架起望远镜，戴上防护眼镜，观看月亮慢慢从太阳表面“爬过”的全程。

澳洲天文学会成员拉坦齐奥说：“许多人沉迷于那一分钟左右的超现实特殊体验……他们成为‘日食追逐者’，周游世界，一而再地体验。”

历时不到一分钟　

埃克斯茅斯在当地时间（也是新加坡时间）上午11时29分48秒陷入黑暗和静谧之中。不过不到一分钟后，这个尘土飞扬的地方便再次沐浴在阳光下。

历时58秒的日食，对科学家来说，异常珍贵。日食让他们有机会观察被明亮的阳光所遮挡的日冕（corona）。

日食出现于月球运行到太阳和地球中间、三者处于或接近一条直线的时候。日食分为日偏食、日全食、日环食、日全环食。4月20日出现的是非常罕见的日全食与日环食混合发生的日全环食天象。

在地球上能够看到日食的地区很有限。这次日食的食带很窄，在食带内两端看到的是日环食，在中间看到的是日全食。日食带从印度洋南部开始，由开始时的日环食，逐渐变为日全食，经过埃克斯茅斯一带、东帝汶东南部，印度尼西亚的巴布亚省，在太平洋中部又变回日环食，直至日食结束。

同样在澳洲的悉尼，月球只遮挡了不到20%的太阳。这个城市要到2028年7月22日才会看到日全食。在中国海南岛东南部地区，以及香港、澳门、台湾、广东、福建的极少数区域也跟悉尼一样，只看到被月亮“吃了一块”的日偏食。

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