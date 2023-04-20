日全食日环食同镜头 极罕见天象现西澳

（珀斯综合电）为了目睹日全食，大群天文学家和天文爱好者4月20日涌向澳大利亚西部一处偏远地区，见证了月亮遮挡太阳58秒的整个过程。

人们在西澳西北端的埃克斯茅斯（Exmouth）架起望远镜，戴上防护眼镜，观看月亮慢慢从太阳表面“爬过”的全程。

澳洲天文学会成员拉坦齐奥说：“许多人沉迷于那一分钟左右的超现实特殊体验……他们成为‘日食追逐者’，周游世界，一而再地体验。”

历时不到一分钟

埃克斯茅斯在当地时间（也是新加坡时间）上午11时29分48秒陷入黑暗和静谧之中。不过不到一分钟后，这个尘土飞扬的地方便再次沐浴在阳光下。

历时58秒的日食，对科学家来说，异常珍贵。日食让他们有机会观察被明亮的阳光所遮挡的日冕（corona）。

日食出现于月球运行到太阳和地球中间、三者处于或接近一条直线的时候。日食分为日偏食、日全食、日环食、日全环食。4月20日出现的是非常罕见的日全食与日环食混合发生的日全环食天象。

在地球上能够看到日食的地区很有限。这次日食的食带很窄，在食带内两端看到的是日环食，在中间看到的是日全食。日食带从印度洋南部开始，由开始时的日环食，逐渐变为日全食，经过埃克斯茅斯一带、东帝汶东南部，印度尼西亚的巴布亚省，在太平洋中部又变回日环食，直至日食结束。

同样在澳洲的悉尼，月球只遮挡了不到20%的太阳。这个城市要到2028年7月22日才会看到日全食。在中国海南岛东南部地区，以及香港、澳门、台湾、广东、福建的极少数区域也跟悉尼一样，只看到被月亮“吃了一块”的日偏食。