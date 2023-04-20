耶伦：为抗中国安全威胁 美国愿付经济代价

（华盛顿综合电）美国财政部长耶伦说，美国寻求与中国建立“具建设性和公平”的经济关系，但拜登政府要保护美国安全利益免受中国威胁，并且准备为此付出经济代价。

耶伦星期四（4月20日）上午在华盛顿约翰霍普金斯大学的高级国际研究学院发表演讲时表明美国的立场。她说：“在我们与中国的交往中，国家安全至关重要，我们不会在这些问题上妥协，即使这迫使我们牺牲经济利益。”

美国财政部发表了耶伦演讲的摘要，她提到美国与中国打交道的三个主要事项，即拜登政府将捍卫美国的国家安全利益，对中国的行为表示关切；寻求健康和公平的经济竞争；以及参与解决发展中国家面对的气候变化与债务减免等棘手问题。

质疑中国将超越美国成全球最大经济强国

对于中国是否会赶超美国，她质疑中国将超越美国，成为全球最大经济强国，两个大国将因此发生冲突的这个可能性。

耶伦说：“美国衰落的说法已经存在了几十年，但事实证明这些说法总是错误的。美国一再展示能自我调适和更新，以应对新的挑战。这次也不例外。”

她说，美国仍然是全球最大和最有活力的经济体，从财富管理到科技创新的各个领域都处于领先地位。“我们国家的成功不仅是因为资源或地理位置，还归功于我们的人民、价值观，以及制度。美国民主虽然不完美，但它确保思想自由交流。我们也有法治。这些都是确保美国持续迈进的基石。”

美相信公平良性经济竞争 不求“赢者通吃”

中国国家主席习近平上个月批评华盛顿采取“遏制和打压”战略，通过贸易限制、黑名单和投资限制等方式，打击中国的科技发展。

耶伦解释拜登政府的行动，并非要阻碍中国的发展。她说：“这些国家安全行动不是要让我们取得经济竞争优势，或是要扼杀中国的经济和技术现代化。”

她说，拜登政府并不寻求“赢者通吃”的竞争，美国始终相信，有公平规则的良性经济竞争，长期而言将使中美两国受惠。

不过，耶伦指出，中国加大支持国营企业和私企以击败外国竞争对手，以及窃取知识产权的行为，令美国极为不满，美国会明确向中方表达这个关注。

另外，耶伦呼吁中​​国兑现承诺与美国合作，解决宏观经济问题、气候变化，以及债务困境等紧迫的全球挑战。

耶伦重申，中美作为全球最大的两个经济体，有责任共同努力解决全球问题。

她说：“无论我们是否存在其他分歧，我们都要在全球问题上取得进展，这是很重要的。这是两个最大的经济体可以对全世界做出的贡献。”