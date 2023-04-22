世界气象组织：气候在持续变化

（伦敦综合电）世界气象组织配合世界地球日发出警告，全球气候变化导致的极端气象仍在持续，干旱、洪水和热浪影响着各大洲。

世界气象组织星期五（4月21日）发布的《2022年全球气候状况报告》指出，由于吸热温室气体达到创纪录水平，陆地、海洋和大气发生全球范围的变化。尽管在过去三年拉尼娜现象（La Nina）产生冷却作用，但2015年至2022年仍是有记录以来最暖的八年。去年，冰川融化和海平面上升再次达到创纪录水平，这一趋势预料将持续数千年之久。

世界气象组织秘书长塔拉斯指出，温室气体排放继续上升，气候也在继续变化。世界各地的人们继续遭受极端天气与气候事件的严重冲击。

他举例说，去年东非的持久干旱、巴基斯坦的空前暴雨、中国和欧洲的爆表热浪影响数千万人，导致粮食供应不安全，驱使大规模迁移，并造成难以估计的经济损失和损害。

最近几周，亚洲大部分地区遭特大热浪席卷，泰国出现45摄氏度破纪录高温。印度的情况更严峻，至少有13人中暑死亡，一些州的学校被迫停课。

气候专家警告，由于地球气候变化，极端天气日益频发。全球气候暖化和厄尔尼诺现象（El Nino）预期即将重现，今年和明年的全球平均气温可能又会写新高。

联合国：须加快气候行动 将全球升温限制在1.5摄氏度

世界地球日（The World Earth Day） 始于1970年，定于每年4月22日，是一个专为保护世界环境而设的日子，旨在提高全球民众对现有环境问题的认识，并动员民众参与环保运动，通过绿色低碳生活，改善地球的整体环境。今年地球日的主题是“投资我们的星球”（Invest In Our Planet），呼吁创造健康可持续的经济。

在地球日前夕，伦敦的英国国会大厦外出现示威群众，要求政府采取行动应对全球暖化。

英国绿色和平组织总干事哈密德告诉路透社，她现在回到印度新德里的家乡，感觉就像“把头伸进烘炉”，而伦敦去年遭遇的热浪犹如灾难电影，这都是“我们再也承担不起的后果”。

联合国秘书长古特雷斯发表地球日献辞时，呼吁各国加速采取行动来应对气候问题。“我们已掌握了工具、知识和解决方案，但我们必须加快步伐。我们须要加快气候行动，更深入、更快速地减少排放，将全球升温限制在1.5摄氏度。”