澳洲展开二战后最大国防改革 优先发展远程打击能力

（堪培拉综合电）澳大利亚星期一（4月24日）宣布启动自二战以来最大规模的国防改革，改革重点包括发展远程精确打击能力、在国内生产武器、深化与印度太平洋地区伙伴的关系等。

这次改革是依据澳大利亚政府委托进行的国防审查结果展开的。审查报告指出，如今澳洲面临着截然不同的战略环境，美国不再是“印太地区的单极领袖”，中美之间的激烈竞争正在重塑印太地区，而大国之间的竞争可能引发冲突。

这份110页的报告说，印太地区国家正持续推进军队现代化，中国的军事建设是自二战后“所有国家中规模最大且最雄心勃勃的”，但中国加强军事力量的方式不透明，无法消除区域国家对它战略意图的疑虑。

报告称，中国对南中国海地区的主权声索，威胁着印太地区基于规则的国际秩序，且会损害澳洲国家利益。

报告指出，“导弹时代”的到来意味着，澳洲不再像以前那样受到地理环境，或其他国家有限的投射力量的保护。远程打击和制导武器对澳洲国防军威慑敌人的能力至关重要。未来四年须增加190亿澳元（约169亿新元）的国防预算来落实报告建议，政府将通过减少其他国防开支来填补所需资金。

澳洲总理阿尔巴尼斯在星期一的记者会上说：“这项审查显示，澳洲面临的国家安全挑战正在不断变化。我们不能依靠过去的假设。我们必须增强安保力量，寻求塑造未来，而不是等着被未来塑造。”

澳洲副总理兼国防部长马尔斯指出，澳洲数十年来以领土为重点的战略已不合时宜，澳洲将改而在敌人抵达澳洲海岸前，在海上、空中和网上等方面威慑他们。他说：“我们的目标是改变计算方式，让任何潜在侵略者都无法得出冲突的好处大于风险的结论。”

政府已同意采纳审查报告的建议，并确定六大重点工作：通过美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）购买核动力潜艇，以提高威慑能力；发展澳洲国防军精确集中较远程目标的能力并在国内生产弹药；改善国防军从澳洲北部基地展开行动的能力；促进高技能国防劳动队伍的增长和留住人才；和澳洲业界密切合作，更快地把颠覆性的新技术引入国防军；深化与印度和日本在内的印太地区主要伙伴外交和防务关系。

澳洲战略政策研究所（ASPI）分析师戴维斯（Malcolm Davis）说，澳洲的新防御态势旨在让中国等主要对手“离得越远越好”。他说：“我们力图阻止中国使用武力来达到它的政策目标，包括在台湾或南中国海的目标。……我们的投资将大幅扩展我们能够作战的范围。”

中国外交部发言人毛宁在星期一的例行记者会上说，中国始终奉行防御国防政策，致力于维护亚太和世界的和平与稳定，不对任何国家构成挑战，希望“一些国家不要拿中国作为扩张军力的借口，不要炒作毫无根据的中国威胁论”。