传在第聂伯罗河东岸建立阵地 乌军或准备发动春季攻势

（基辅综合电）根据美国智库战争研究所的报告，乌克兰军队已在第聂伯罗（Dnipro）河东岸成功建立阵地。这可能是乌军朝发动春季攻势迈出的第一步。

报告说，俄军事博客星期六（4月22日）发布的地理定位视频显示，乌军已在奥列什基（Oleshky）以北的第聂伯罗河岸建立阵地，并推进到E97高速公路定居点的北部郊区，以及达奇（Dachi）以西地区。

这是战争研究所首次看到乌军在第聂伯罗河东岸建立阵地的可靠地理定位图像，以及有多个俄消息来源指乌克兰在那里建立长时间存在。

俄军事博客还说，乌军阵地已建立稳定的补给线，并定时从阵地出动。

目前不清楚乌军的阵地规模与建立阵地的目的，但外界推测，这可能是为即将展开的春季反攻所做的准备工作。乌军也可能把俄军赶出他们用来炮击赫尔松市的阵地。

乌克兰南方作战指挥部发言人胡梅纽克拒绝就这项消息置评。她星期天（4月23日）接受乌克兰电视台访问时说：“一场须保密的军事行动正在进行。当情况容许时，我们一定会通知你们。”

胡梅纽克也说，消息传出后，俄军加强了对第聂伯罗河西安城市赫尔松和贝里斯拉夫（Beryslav）的炮击，有包括一所学校在内的约30栋建筑物被摧毁，还有平民受伤。

俄罗斯委任的赫尔松州代理州长萨尔多则驳斥了有关报道。他星期天在Telegram上说：“第聂伯罗左（东）岸没有敌人的立足点……我们的军队完全控制着那个地区。”

去年秋季，乌军夺回东北部哈尔科夫的大片地区，并把乌军赶出赫尔松市。乌克兰官员数月来多次暗示，乌军将在春季再度展开反攻行动。据估计，俄罗斯控制着乌克兰约17%的领土。

北约秘书长斯托尔滕贝格上星期五（4月21日）说，乌克兰已做好充分准备，可在下一轮反攻中夺回更多领土。

目前，俄乌两军仍持续在乌东前线城市巴赫穆特激战。俄罗斯星期天说，俄军在巴赫穆特进一步推进。乌军则说，他们还在坚守这座城市。

乌克兰总统泽连斯基誓言继续捍卫巴赫穆特。他在阿拉伯卫星电视台（Al Arabiya）网站星期天刊出的访问中说：“我们不可能放弃巴赫穆特，因为这会扩大战线，给俄罗斯部队和瓦格纳集团机会夺取更多乌克兰领土。”