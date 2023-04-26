日本拟放宽条例 大幅引进外国劳工

日本劳动力严重短缺，政府应业界要求，准备在明年放宽条例大量引进外国劳工。当局可能把可发放长期居留准证的行业领域从目前的三个大幅增加到12个。

日本社会老龄化与少子化趋势持续已久，各行业面对的人手紧缺问题越来越严重，餐饮酒店等服务业招不到人是普遍现象。 由隶属外交部的日本国际协力机构等多个智库去年发表联合报告指出，如果要取得政府定下的平均每年1.24%的经济增长目标，到2040年时须共引进多四倍的劳动力才行，即须引入674万名外籍员工。当时的报道估计，日本境内有172万名外籍员工，即18年内须增加逾500万。

新领域不少与旅游业相关

为了引进外籍员工，日本当局在2019年推出“特定技能“外劳居留准证。这类准证分为1号和2号。1号允许12种行业申请，但居留期限最长五年。只有技术要求高的建筑、造船和护理业等的外籍工人居留期满后，可申请长期就业的2号准证。

据日本报道，自民党的外国劳动者特别委员会星期一（4月24日）开会后，决定提议将申请2号准证涵盖的行业领域扩大到12个，目标是在今年6月份经内阁敲定细节后，在明年4月实施。

据报道，计划将扩及的新领域不少与旅游业相关，例如航空服务业、旅馆酒店业、餐饮业和大楼清洁业等。其他包括技术型行业如汽车维修业、农渔业、食品制造业和电子制造业。

媒体引述的官方数据显示，目前，持特定技能准证的外籍劳工有14万6000人。其中，越南人最多，占整体六成左右；其余来自印度尼西亚和菲律宾等国。日本出台这个制度之前，一直只以“研修生”名义引进外劳，累计引进了182万人。

外劳特别委员会主席国会议员松山正史说：“日本的生育率持续下降，劳动力短缺问题只会越来越严重。如今日元贬值，日本工资在争取外籍劳工方面可能得面对更大的竞争。”

据《朝日新闻》报道，自民党的外劳特别委员会正在探讨，如何在生活层面吸引外籍劳工。这包括在重视他们的权益之余，也要让他们觉得在日本居住甚至养儿育女是舒适的。不过，自民党内部对此存在反对声音，认为这是在变相吸收移民。

《日经新闻》的报道指出，人口持续减少让日本企业感到焦虑不安，担心劳动缺口最终将让日本失去竞争力。企业也很关注亚洲区域对外籍人才的争夺战趋向白日化。例如，台湾给予非技术外籍劳工12年的居留权；韩国的移民条例更为宽松，只要有一定收入和语言能力者，就可获得永久居留权。