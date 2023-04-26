日本或提前在4月29日放宽入境检疫规定

（东京综合电）日本政府原本计划在5月8日起调降冠状病毒防疫等级，同日也解除相关边境管控措施；不过，日本媒体报道，考虑到5月1日开始的长假期机场拥挤情况，政府有意提前至4月29日起免除入境者出示疫苗接种或无染疫等证明。

一名日本政府官员星期三（4月26日）透露，政府即将做出正式决定，并于28日发布公告。

据日本时事通信社报道，成田等五个机场都会提前放宽入境检疫措施。日本内阁秘书长松野博一曾在4月3日的记者会上，确认日本首相岸田文雄此前的决定，宣布防疫措施将于5月8日凌晨零时结束。他说，选择在羽田、成田、中部、关西、福冈这五个主要机场放宽检疫，是因为这些机场的海外入境人员较多。

目前，包括回国的日本国民在内，已接种三剂疫苗者，须出示接种证明。未接种三剂疫苗者，须持有72小时内无染疫证明。无论是否已接种三剂疫苗，抵境后均无须检测。

岸田文雄1月27日在电视直播的冠病对策总部会议上宣布，政府决定在春季黄金周后的5月8日，将冠病的传染病等级下调至与一般季节流感同级。

防疫措施放松后，人们再也不必在室内戴口罩，确诊后也无须隔离，这是为了让人们生活逐渐恢复常态。

岸田原计划3月下调冠病等级

日本的《传染病法》将传染病按严重性分为五个等级，管控程度不同。2020年春季，日本暴发第一波冠病疫情后，冠病即列入第二级，与结核和沙斯同级。这个等级意味着须严格应对，例如传令确诊者接受隔离和住院。

去年10月，日本在疫情减缓而放宽边境措施后，岸田政府开始探讨下调冠病级别至第五级，即与流感同级。

日本放送协会（NHK）当时报道，岸田原本要在今年3月下调冠病等级，听取了专家意见后延迟到5月，目的是要有更长的“过渡期”。岸田当时承诺，在过渡期间，不会取消对于治疗和疫苗接种的公共支出。

当时有舆论说，岸田选择在5月8日下调冠病级别的其中一个原因，可能是七国集团（G7）峰会定5月20日在广岛举行，放宽管控是为了方便各种外交活动进行。