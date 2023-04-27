美韩将设核咨商小组 提高对朝鲜延伸威慑

（华盛顿综合电）美国总统拜登与韩国总统尹锡悦星期三（4月26日）在华盛顿举行首脑峰会，据两国官员提前透露，美国将同意加强为韩国提供的延伸威慑力度，韩国则承诺不会寻求推动自己的核武计划。

韩国总统办公室说，拜登和尹锡悦将“华盛顿宣言”，写入加强延伸威慑的力度。宣言写入美韩新设核咨商小组（Nuclear Consultative Group）的方案，这有望使覆盖情报共享、共同策划、共同执行的延伸威慑机制更有效地运作。

美国官员在吹风会上指出，美韩核咨商小组是“聚焦核与战略规划问题的定期双边磋商机制”，韩国可通过这个机制更加了解美国针对朝鲜半岛潜在核事件的应急计划，并在武器部署的讨论中拥有更大发言权。

美国官员说，美韩仍然认为，外交是应对朝鲜威胁的最佳方式。但与此同时，美国也会向韩国部署包括弹道导弹潜艇在内的强大军事技术，以提高对朝延伸威慑。这将是自1980年代以来，美国弹道导弹潜艇首次访问韩国。

美国官员强调， 美国核武器不会重返朝鲜半岛，韩方也不能干预美方的核武使用决策，决定使用核武器是只有美国总统才能行使的权力。此外，韩国还将重申对《核不扩散条约》与维持无核地位的承诺。

拜登政府的一名高级官员说：“这是仿照我们在冷战高峰面临潜在外部威胁时，与欧洲盟友所采取的做法。”宣言也写明，美韩将改善联合军事训练和增加定期安全磋商。

为防区域局势升温 美国提前向中国通报举措

美国增加在朝鲜半岛周围的军事存在，可能会引起朝鲜和中国的不满。为避免地区紧张局势升温，美国正在提前向中国通报有关举措。

美国官员强调，“华盛顿宣言”旨在维护和平与稳定，中国必须明白，美国采取的措施是为了缓解对朝鲜半岛安全的担忧。

美国外交关系协会美韩政策计划主任斯奈德（Scott Snyder）认为，在韩国因朝鲜核威胁加剧而日益不安之际，让韩国在美国战略规划中拥有更大发言权，是美国必须采取的一个步骤。他告诉美国之音，拜登政府试图通过这份宣言展示，美国协防韩国的承诺是“可信且坚如磐石”的。

尹锡悦星期一（24日）抵达华盛顿，展开为期六天的访问。他在当地时间星期三上午10时许抵达白宫，与拜登举行会谈。

白宫国家安全委员会发言人柯比在星期二的记者会上说，此次会谈预计在延伸威慑、网络安全、气候变化、外国援助和经济投资等议题上取得重大成果。

尹锡悦星期二在美国副总统哈里斯陪同下，到访美国国家航空航天局（NASA）戈达德太空研究所。他过后和拜登一同前往华盛顿的韩战纪念碑献花圈。

峰会前夕，两国已签署23项初步协议，加强在电池、机器人及核能等先进产业与能源领域的合作。据韩联社报道，美国高科技企业将对韩投资19亿美元（约25亿新元）。