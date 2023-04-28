航空公司面临飞机和人员短缺 机票价格将继续上涨

美国的航空公司受飞机交付延迟和人员短缺影响，无法有效满足所有飞行需求。（法新社）

（芝加哥综合电）后疫情时代的报复性消费推升旅游需求，美国的航空公司预计本季度的利润将持续回升，但飞机交付延迟和人员短缺问题，使航空公司无法有效满足所有飞行需求。

美国航空（American Airlines）今年计划从波音公司接收20架飞机，但公司总裁伊索姆担心波音可能无法按时交付飞机，进而影响夏季的航班时间表。他说：“我们正在与波音公司密切沟通，他们须要打起精神。”

美国西南航空（Southwest Airlines）星期四（4月27日）宣布缩减年底旅游旺季的运力增长计划，原因是波音延迟交付飞机。波音今年只能交付90架737-8型客机订单中的70架。

波音公司拒绝就生产不力一事置评，但公司首席执行官卡尔洪曾说，波音737机型的交付量将在第二季度放缓，称“许多客户的夏季运力将受影响，我们对此感到很遗憾”。

另一方面，疫情期间的禁飞令也导致大量飞机长时间停飞，而重启飞机须经过多重安全检测和耗时，例如重启最大型的喷射式客机需要至少100小时，所以多数飞机至今仍无法投入使用。

爱尔兰廉航瑞安航空公司（Ryanair）执行总裁奥利里说：“从中长期来看，空中客车公司和波音公司都无法实现任何有意义的增产，这意味着在未来五年，飞机产能将持续面临挑战。”

疫情期间的禁飞令也间接助长了人们对旅游的渴望。

预定网站Booking.com调查了超过2万5000名计划旅行的成年人后发现，人们为弥补错失的旅游机会，表明希望能“更放纵地”展开旅游计划，即使机票价格比从前更加昂贵。

除了供需失衡，航空公司还面临人手短缺问题。

为控制运营成本，航空公司曾在疫情期间大幅裁员，许多训练有素的员工被裁后完全转换跑道，如今许多岗位如登机柜台、行李运输等人手依旧不足。

分析指出，航空公司或须调涨薪资待遇，才能吸引和留住更多员工，而成本上升将进一步推高机票价格。

奥利里说，去年的机票价格涨幅高达15%，预计今年夏季将继续以两位数的速度上涨，未来几年的价格也将保持在高位。