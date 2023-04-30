G7宣示推动数码技术标准化 实现可信赖人工智能

在日本群马县高崎市召开为期两天的七国集团（G7）数码技术部长级会议，星期天（4月30日）闭幕。会上发表共同声明，强调齐心推动国际数码技术的标准化，实现可信赖的人工智能。

与会部长在会议上针对数码科技的发展和使用进行梳理。会后发表的部长声明宣示将支持公共部门和工业采用人工智能，同时建立一个“具诚信的数据自由流通”（Data Free Flow with Trust，简称DFFT）共同框架，以便为跨越国界的数据交换制定准则。

这项声明大力反对滥用人工智能，表明“计划在未来召集七国集团进行关于生成人工智能的讨论，其中包括对如何治理、保护包括版权在内的知识产权、提高透明度、处理虚假信息”，也包括外国势力的信息操纵等课题。

此次七国集团部长级会议的东道主日本一共派出三名部长出席，他们是数码部长河野太郎、总务部长松本刚明，以及产业部长西村康稔。

河野太郎在会后指出：“人工智能虽然带来好处，但也存在问题。如果生成的人工智能所基于的数据是假的，那么它就会产生假新闻和出现颠覆性方案。”

岸田曾亲自会晤ChatGPT高层

日本总务部长松本刚明在七国数码技术部长会后强调：“人工智能将成为支撑今后数码社会的重要技术，我希望加快讨论。”

与会部长也针对能与人类聊天的ChatGPT应用可能造成的信息泄露，以及侵犯著作权等问题展开讨论。ChatGPT自去年11月推出以来，已成为史上用户增长最快的应用程序。

欧洲国家的警戒心尤强，G7成员国的意大利上个月就对ChatGPT喊停，以调查该程序可能违反个人数据条例的行为。后来禁令虽取消，但已激发欧洲其他国家的隐私监管机构启动相关调查。

不过，日本产业部长西村康稔在会议上提出：“有必要灵活地在准则上达成一致，绝不是先发制人的全面监管。”

日地方政府拟用ChatGPT减轻行政人员工作量

日本《朝日新闻》报道指出，日本正大力发展人工智能，对于人工智能技术革新抱很高期待。首相岸田文雄此前亲自会晤ChatGPT高层，而且有意在行政领域引进这一科技，以应对人口减少带来的问题。

据相关报道，ChatGPT在日本已掀起热潮，迅速成为官民追捧的文字生成工具。已公开表示要使用这一工具的地方政府有神奈川县的横须贺市、长野县和山口县。它们打算用这个程序来准备宣传资料和总结会议记录，减少行政人员的工作量。不过，这些地方政府也意识到当中存在泄密风险。

日本一直希望引领出台大数据的国际准则，在下月的七国峰会上，使用ChatGPT的准则是峰会议题之一。