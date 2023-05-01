第一共和银行倒闭 美强调银行体系稳健

（旧金山综合电）美国金融监管机构接管陷入财务困境的加利福尼亚州第一共和银行，并随即批准摩根大通收购，这使第一共和银行成为两个月内第三家倒闭的美国主要银行。

美国财政部强调美国银行体系仍然稳健坚韧。这笔交易也使摩根大通这家全美最大的银行变得更庞大。

加州金融保护与创新部星期一（5月1日）宣布接管第一共和银行，并委任为银行存款提供担保的联邦存款保险公司（FDIC）为接管人，随即将第一共和银行出售给摩根大通。

根据协议，摩根大通将向FDIC支付106亿美元（约141亿新元），以收购第一共和银行的“几乎”所有资产，包括约1730亿美元的贷款和300亿美元的证券，以及全部920亿美元的存款。

这920亿美元的存款包括摩根大通和另外10家美国大型银行在3月份向第一共和银行注入的300亿美元，摩根大通承诺将还钱给这10家银行。

摩根大通还与FDIC就它收购的部分贷款签订亏损分担协议，但不会接手第一共和银行的公司债务或优先股。

第一共和银行股价在盘前交易中下跌43.3%，随后停牌。摩根大通股价上涨2.7%。

FDIC估计须为这笔交易，从存款保险基金拨出约130亿美元。

美国财政部形容，这是以对存款保险基金造成最低损失的方式解决问题，同时保护所有存户，财政部对此感到鼓舞。

财政部发言人也说：“银行体系保持稳健坚韧，美国人应该对存款安全，以及银行体系履行为企业和家庭提供信贷的基本职能的能力，充满信心。”

第一共和银行成立于1985年，是美国第14大银行。按资产额计算，它是美国历来第二大的倒闭银行。它上周披露第一季度流失超过1000亿美元存款，并正在探索其他选项之后，就一直承受巨大压力。

事实上，自从硅谷银行和标志银行这两家区域银行在3月份倒闭，引发危机蔓延的担忧之后，第一共和银行就一直处于动荡中。上月在美国政府主导下，11家大型银行联合向第一共和银行注资300亿美元，但情况始终没有改善。监管当局上周邀请包括摩根大通在内的潜在买家投标第一共和银行，然后接管这家银行。

摩根大通董事长兼首席执行官戴蒙说：“政府邀请我们和其他人挺身而出，我们做到了。我们的财务实力、能力和商业模式，使我们能够以最大限度降低存款保险基金成本的方式，执行这项交易。”

彼得森国际经济研究所经济师维纶说：“第一共和银行早在3月中旬就被确定为问题银行，如今宣布倒闭并不是一个新的担忧理由。但如果另一家银行陷入困境，那将是另一个问题。”