美驻华大使：美国不寻求脱钩 已准备好与中国对话

（华盛顿综合电）美国驻华大使伯恩斯说，美国限制对华科技贸易，是为保护国家利益而采取的有限与常识性措施，在两国竞争之际，美国没有道理协助中国提升军事实力。他重申，美国不寻求与中国脱钩，并表明美方已准备好与中方进行高层对话。

伯恩斯星期二（5月2日）出席华盛顿智库史汀生中心的网络座谈会时说：“我们没有想要把中美这两个经济体分隔开来，但我们在某些领域采取措施来保护国家安全利益，并将继续这么做。”

他以美国去年10月限制对华出口半导体为例指出，这些半导体“可能加强中国军队和情报界实力，考虑到我们正同中国进行重大竞争，美国没有道理这么做”。

伯恩斯的表态强化美国高官最近几周传递的信息，即拜登政府在中美经济关系上，寻求的是“去除风险”，而非“脱钩”。

他说：“我们对中美双向贸易的投资正在增加，而不是减少。但在一些先进技术领域，我们准备或已宣布一些限制措施，因为这显然符合美国国家利益。”

伯恩斯形容，中美关系是复杂且充满竞争的，但“我们不寻求与中国发生冲突。我们不想回到与中国的冷战状态。我们需要让这种关系更加稳定”。

他也提到，目前约有29万5000名中国学生在美留学，但在华美国学生只有350人。“中美社会在过去三年脱钩了，这是不健康，也不明智的。”

伯恩斯：美方准备好与中方进行高级别会谈

伯恩斯还表明，美方已准备好与中方进行高级别会谈，并希望双方建立更好的沟通渠道。“我们的看法是，两国政府必须建立更好与更深层次的沟通渠道。当我们遇到大问题和出现重大分歧时，这尤其重要。我们从不避讳讨论，希望中方在这个问题上，与我们相向而行。”

这是至今美国对于希望同中国恢复更广泛对话所释出的最明确信号。自今年1月底的疑似中国间谍气球事件后，中美关系持续紧张，高层接触也基本中断。

针对台湾问题，伯恩斯重申美国仍奉行“一个中国”政策，但强调两岸分歧必须以和平方式解决。

被问及北京调停俄乌战争是为了和平或扩大影响力时，伯恩斯说，这还有待观察。他指出，中国国家主席习近平日前与乌克兰总统泽连斯基通话是好的开始，但“我们要看接下来会发生什么事”。

伯恩斯也提到，中国是否向俄罗斯提供致命军事援助，是中美关系中一个核心问题。

专家认为，中美高层接触能否恢复，关键在于中国的态度。美国艾德菲大学文理学院院长王维正接受自由亚洲电台访问时指出，中方对于恢复与美方的高层接触没有太大兴趣，因为北京认为，过去发生的一些事情还没有解决，比如气球事件。

美国企业研究所亚洲战略专家库珀认为，美中关系短期内可能的确不会有所突破，因为两国的根本利益不同。他说，中国不认为有必要与美国对话，而且与美国接触也可能不会促成任何突破。