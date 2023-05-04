为抗衡中国 美参议院拟推中国竞争法案2.0

（华盛顿综合电）美国参议院民主党人宣布一项旨在对抗中国日益增长影响力的计划，希望加强美国在科技、安全和台湾问题方面对抗中国的能力。

参议院民主党领袖舒默和11位民主党籍的参议院委员会主席在星期三（5月3日）召开的记者会上说，他们计划在未来几个月同共和党议员合作起草法案，内容将涉及五个领域，包括限制先进科技流向中国、收紧美国资本流入中国企业的规定、着重美国境内对关键技术的新投资、创建一个替代的对外援助计划，同中国的“一带一路”倡议对抗，以及阻止中国大陆挑起与台湾或其他区域盟友的冲突。

舒默说，这项《中国竞争法案2.0》是去年通过的《晶片与科学法》的延伸。他希望该法案能得到跨党派支持，称参议院共和党人支持法案里面的一些建议。

由于共和党控制着众议院，法案需要共和党的支持才能成为法律。

在长期分裂的美国国会，对中国强硬是为数不多的两党共识之一。去年通过的《晶片法》就几乎获得民主、共和两党议员的全面支持。该法旨在加强美国与中国在半导体和其他技术领域的竞争。

舒默：研究出口管制 限制北京获取美国创新成果

舒默在介绍新立法的努力时说，议员们将研究出口管制和制裁，以限制北京获取、“甚至窃取”美国在人工智能、量子计算和其他先进技术方面的创新成果。他说，财政部和商务部将获得新的授权来审查和阻止资金流向中国的高科技产业。

议员们还将着眼于帮助美国小企业、培养美国“未来”的劳动力，以及加强评估外国投资对国家安全影响的程序。

针对中国的“一带一路”计划，舒默说，美国及盟友已准备合作，提供替代的基础设施融资来源，使“那些寻求帮助的国家能够真正获益”。

至于台湾问题，舒默没有提供具体细节，只说该计划将以参议院外交关系委员会的两党提案为基础。委员会去年批准了45亿美元的台湾防御四年经费，并确认拜登有权制裁参与对台行动的中国大陆官员和金融机构。

舒默敦促共和党未来几个月与民主党合作制定法案，以实现星期三订立的目标。

他说：“时间不在我们这边。中国每天都在努力赶上并超越美国。国会两党没有理由不能走到一起，向中国政府发出强烈信息，即我们团结一致应对这项紧迫的国家安全问题，我们也致力于保有美国在未来的领先地位。”

不过，共和党在参议院的二号人物图恩认为，鉴于共和党对支出和债务，以及去年通过的《晶片法》规模的担忧，新的中国倡议将很难在国会通过。

他说：“这将充满挑战，部分原因在于支出和债务——担心支出过多及其对通货膨胀的影响，以及赤字激增和膨胀的方式。”