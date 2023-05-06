日本石川县6.5级地区后余震不断

日本石川县能登半岛经历6.5级强震后，第二天仍余震不断，至今已导致至少一人死亡，33人受伤，许多建筑物被震毁。

位于日本北陆地区中部的石川县能登半岛星期五（5月5日）下午2时42分（新加坡时间下午1时42分）发生地震，震源深12公里。据日本放送协会（NHK）报道，截至星期六（5月6日）上午，当地再录得50多次余震，其中一些震感强烈。

日本气象局警告，当地余震可能持续一周，一些余震的强度甚至可能达到6级。由于石川县周末预计会出现强降雨，因地震而松动的地区也面临山体滑坡的风险。

遭严重冲击的石川县珠州市，有不少老民房被震毁。当地13个避难所一度有252名民众避难。

该市一名61岁妇女的房屋门窗被震坏，星期六回家后本想抢修，却因接连的余震而作罢。她说：“我原以为过了就没事，没想到余震连连。房子内到处是玻璃碎片，柱子也被震歪。看来，已经不能在这个房子住下去了。”

日本首相岸田文雄星期五对遇难者表示哀悼，并指政府会继续加紧救灾。

石川县官员透露，珠洲市在地震后停水，一些地区的自来水里也混杂了泥沙。有居民申诉：“自来水开始变浊，喝水和淘米都是问题。” 当局星期六已派出水车到灾区。

石川县能登半岛以温泉著称，但这一带是地震多发区。2007 年，能登半岛发生了 6.9 级地震，导致数百人受伤，200多座建筑物受损。