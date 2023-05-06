“不容置疑的国王” 查尔斯三世完成加冕

（伦敦综合电）英国王室时隔70年首办的加冕典礼，星期六（5月6日）在伦敦威斯敏斯特教堂举行，现年74岁的英国国王查尔斯三世成为史上最年长的新君主。

英国圣公会坎特伯雷大主教韦尔比在加冕仪式上宣布查尔斯三世为“不容置疑的国王”，并将重达2.23公斤、镶有444颗宝石的圣爱德华王冠戴在查尔斯的头上。查尔斯完成加冕后，威廉王储上前亲吻父亲的脸颊。随后，大主教也为王后卡米拉加冕。

大主教为王后卡米拉加冕。（法新社）

查尔斯完成加冕后，威廉王储上前亲吻父亲的脸颊。（法新社）

仪式上，查尔斯和卡米拉身边各有四名男孩为他们挽起长袍披风，被称为“荣誉四骑士”。查尔斯的九岁长孙乔治王子是荣誉骑士之一，卡米拉的荣誉骑士则是前一段婚姻的孙子与孙姪。

英国王室成员在星期六的盛典中各自扮演应有的角色和负起任务，但查尔斯的小儿子哈里王子（38岁）和弟弟安德鲁王子（63岁）并没担任正式角色，被安排坐在王室座位的第三排，显示两人依然被王室冷待。

王室成员一起在阳台向群众挥手致意。（路透社）

哈里和妻子梅根在2020年辞去王室职务，两人过后多次抨击英国王室。安德鲁王子则因涉及美国已故亿万富翁爱泼斯坦的性侵丑闻，被剥夺所有军阶和王室职务等。

加冕仪式结束后，查尔斯和卡米拉从威斯敏斯特教堂乘坐“黄金马车”回到白金汉宫。一个小时后，两人在白金汉宫阳台向群众挥手致意。随行的王室成员不见哈里和安德鲁身影。

其他王室成员，包括威廉王储夫妇和他们的三个孩子、安妮公主、爱德华王子夫妇等则一起在阳台向群众挥手致意。现场群众发出巨大欢呼声。

早在加冕典礼开始前，许多英国民众已漏夜在伦敦市中心“霸位”，以期能近距离看到国王和王后乘坐马车游行。

从星期六凌晨时分起，就陆陆续续有身穿红白蓝三色衣服、手持旗帜的民众聚集在伦敦街道上，形成一排排的队伍等待观看王室游行。

部分民众受访时说，他们到现场是为了表达对查尔斯三世和王室的支持。有的民众则是为了见证“新时代的开启”，也有人纯粹是为了凑热闹。

在伦敦出生但在加拿大生活的斯特林（53岁）这次与妹妹一起从多伦多“回到”伦敦，为的就是想见证这个难得的加冕仪式。“我无法想象没有王室的英国，它已扎根于这个国家的灵魂。”

教师米切尔（63岁）则告诉路透社，看到这么多人盛装到场观看游行，令他非常感动，但也说他“最大的担忧是年轻人对这一切已失去兴趣，这种场景今后将不复存在”。

英国多项民调显示，民众对君主制的支持率跌至新低，多数年轻人对于国王的加冕仪式漠不关心。