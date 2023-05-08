耶伦：若援引宪法避过债务违约 美国或陷宪政危机

（华盛顿综合电）美国财政部长耶伦警告，如果美国国会不即刻提高债务上限，美国可能就要面对“宪政危机”，政府也将因此信用扫地，国家陷入财政和经济灾难。

耶伦星期天（5月7日）接受美国广播公司（ABC）节目访问时指出，要打破政府与国会在债务上限问题方面的僵局，除了国会提高债务上限之外，根本没有其他更好的选择。她警告，如果政府最终被迫援引宪法第14条修正案自行发债，这将引发一场宪政危机。

耶伦说：“提高债务上限，那是国会的工作。如果他们不这样做，我们将面临经济和金融灾难，那可是一场我们自己造成的灾难……我们不应该发展到须要考虑总统是否可以自行发债的地步，那将是一场宪政危机。”

她指的是在美国宪法下，行政和立法机关权力分立，举债应该不是总统的权力。

美国总统拜登上周五表明，不排除援引宪法第14条修正案，绕过国会单方面自行举债，以确保美国国债有效性不受质疑。不过，政府此举必将在法院受到挑战，从而引发市场动荡。

美国债务今年1月达到了目前的法定上限31.4万亿美元（约41.6万亿新元）。自那以后，美国财政部一直通过特殊的会计操作来避免可能出现的债务违约。耶伦上周告诉国会，这些措施最早可能在6月1日用尽，之后政府将无钱偿债。

违约将令美国失业率飙升 陷深度衰退并波及全球经济

美国政府如果首次违约，将使美国经济陷入深度衰退，失业率飙升。全球经济也会被波及，市场将动荡不安，利率将持续上升。

拜登早已要求国会无条件提高债务上限。共和党领导的众议院上个月通过了一项提高债务上限的法案，但附带未来10年全面削减开支的条件；这遭到拜登和民主党的反对。

拜登坚持不会就提高债务上限进行谈判，但会在新的上限通过后讨论削减预算。他准备星期二（9日）在白宫与共和党籍的众议院议长麦卡锡和参议院少数党领袖麦康奈尔，以及国会民主党领袖开会讨论债务问题。

耶伦说，债务谈判不应该在“用枪指着美国人民脑袋”的情况下进行。她说：“为了提高债务上限和就预算优先事项达成协议，国会对美国家庭和全球金融体系发出经济灾难威胁，这是不可接受的。”

众议院民主党领袖杰弗里斯星期天受访时也说，拜登已表明可以就支出、投资和收入与国会进行对话，但负责任的做法是提高债务上限。

他说：“我们必须确保美国能支付账单，以避免危险的债务违约，这将严重冲击美国经济。”

财政部副部长阿德耶莫也强调潜在违约的风险。他说：“违约对美国来说是灾难。如果我们拖欠债务，将对利率产生可怕的影响。”

提高短期债务上限协议或可解僵局

对于如何化解当前僵局，共和党籍的众议院金融服务委员会主席麦克亨利说，一个选择是达成一项提高短期债务上限的协议。白宫预算主任莎兰达·扬上周四（4日）也提出类似建议。

麦克亨利说：“此时一切都摆在桌面上。在这个等式中必须解决的关键问题是我们的短期和长期财政问题。除了财政问题之外，没有任何红线。”