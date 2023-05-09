耶伦：债务违约将损害美元储备货币地位

（华盛顿综合电）美国财政部长耶伦在白宫和国会领袖进行债务谈判前夕再度对美国债务违约的后果发出警告，称美国经济将受到巨大打击，美元作为世界储备货币的地位将被削弱。

耶伦星期一（5月8日）接受全国广播公司商业频道（CNBC）访问时，被问及如果发生违约，财政部是否会优先付款给债券持有人时说，如果国会不提高31.4万亿美元（约41.6万亿新元）的债务上限，总统拜登将被迫决定如何使用财政部的资源，但耶伦拒绝讨论政府的选项或对选项进行排序。

她说：“有多种不同的选择，但没有好的选择。每个选择都是不好的选择。真正能让我们的经济和金融体系保持良好状态的唯一选择是提高债务上限。”

耶伦重申，拜登希望与国会共和党人就财政政策问题和预算提案建立一个磋商和妥协的程序，但不会在被人“用枪指着”他或美国人民的脑袋的情况下进行。

拜登一直坚称，国会有宪法义务无条件提高债务上限，但共和党人坚持将债务谈判与全面削减预算挂钩。

拜登定星期二在白宫会见共和党籍的众议院议长麦卡锡和参议院少数党领袖麦康奈尔，以及国会民主党领袖，试图打破僵局。

耶伦承认拜登与共和党人的立场之间存在“非常大的差距”，她批评他们的削减开支方案“苛刻”。

耶伦说，为削减预算而冒违约风险，可能会给“美国家庭带来巨大伤害”；即使是目前的边缘政策也会损害金融市场，可能危及美国政府的信用评级并削弱美元地位。

“美元和美国国债被视为全球金融体系如基石般的安全资产。它受到信赖，它是最安全的资产，如果未能提高债务上限，损害了美国信用评级，将使它面临风险。”

耶伦上周告诉国会，如果不提高联邦债务上限，财政部最早可能无法在6月1日支付所有政府账单。

与其他大多数发达国家不同，美国对政府可以借入的金额设限。由于政府支出大于收入，国会必须定期提高债务上限。

参议院共和党领袖麦康奈尔周一接受彭博社访问时说，他没有任何秘密计划可协助白宫与共和党化解债务谈判僵局。他已私下告诉拜登，只有拜登和众议院议长麦卡锡才能找到解决方案。他预测美国最终将得以避免违约。

分析人士大多也认为美国政府最终将能化解危机，但也有分析员认为，与之前的债务上限僵局比较，美国议员如今“更愿意冒前所未有的险”来达到目的，因此美国面临债务违约的风险更高。

为确保债务僵局不会导致联邦雇员面临裁员、休假或福利减少，代表7万5000名联邦机构和军方雇员的全国政府僱员协会（NAGE）向法院提起诉讼，要求法官以违反权力分立原则和支付美国债务的义务为由，宣布债务上限法规为违宪，同时命令耶伦继续借贷以维持政府运转。