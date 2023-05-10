美媒分析：胜利日阅兵式凸显普京被国际孤立

（华盛顿综合电）美国媒体分析认为，俄罗斯总统普京虽然试图在星期二（5月9日）的胜利日阅兵式上展示力量，却反而凸显了他在国际上的孤立处境。

美国有线电视新闻网（CNN）分析指出，一年一度的胜利日庆祝活动向来是俄罗斯大展军力的盛会。今年的阅兵式虽然展示了S-400防空系统、亚尔斯（Yars）洲际弹道导弹发射器等重要军备，但俄军引以为傲、往年都会列队出场的现代坦克却不见踪影。

此外，出席阅兵式的外国嘉宾只有独联体国家领导人，包括受欧盟制裁的白罗斯总统卢卡申科。

在这同时，欧盟委员会主席冯德莱恩则选择访问乌克兰首都基辅，承诺欧洲将继续支持乌克兰包括提供大量弹药，凸显普京备受欧洲与西方的孤立。

普京在阅兵式上致辞时把俄乌战争与二战相提并论，称俄罗斯受到西方全球主义精英攻击，并把自己描绘成俄罗斯的救世主和捍卫者。

乌克兰总统泽连斯基同日发表讲话时，则把俄罗斯对乌克兰的战争比作纳粹德国的入侵。冯德莱恩也说，乌克兰正为欧洲的理想战斗，而在俄罗斯，这些价值观已被普京政权摧毁。

胜利日阅兵式的盛况，与俄军在战场上屡遭挫败的实际情况形成鲜明对比。俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团创始人普里戈任星期二在社交媒体上说：“乌军正撕毁我们在巴赫穆特方向的侧翼，同时在扎波罗热地区重新集结。他们即将展开反攻。他们已清楚表明，反攻行动会在地面，而不是电视上展开。”

他直言不讳地说：“胜利日庆祝的是我们祖父辈的胜利，我们还未能取得丝毫胜利。”

美国国防部星期二宣布，再为乌克兰提供12亿美（约15.9亿新元）元军事援助，包括更多防空系统和弹药、反无人机系统弹药、卫星图像服务、融合西方防空设备与乌克兰防空设备的技术、训练资金等，以加强乌克兰中长期防空能力。

不过配套中的武器将通过采购的方式提供，而不是来自美军武器库。这意味着，乌克兰无法立即获得这些武器。

美国国务卿布林肯星期二在华盛顿会见英国外长克莱弗利后说，由于西方的支持，乌克兰已具备收复更多领土的能力。

克莱弗利则指出，世界正关注西方是否有足够决心和“战略耐力”来支持乌克兰抗战。他说：“无论即将展开的反攻能否大获成功，我们都必须继续支持他们。”

法新社记者索尔丁星期二在乌东遭遇炮击殉职。他在俄乌战争爆发后隔天就抵达乌克兰，自去年9月起长住当地，并多次前往东部和南部前线采访。（路透社）

另外，法新社记者索尔丁（Arman Soldin，32岁）在乌克兰东部采访时遭遇炮火，不幸殉职。

法新社新闻团队与一群乌克兰士兵星期二在乌东城镇恰索夫亚尔（Chasiv Yar）郊区遭到火箭弹攻击，索尔丁当场丧生，其他工作人员没有受伤。

索尔丁是法国公民。法国总统马克龙、白宫和乌克兰国防部对他遇难表示哀悼。克里姆林宫也表示悲伤，称有必要了解事发经过。联合国教科文组织谴责这起事件，并呼吁展开调查。

根据无国界记者组织和保护记者委员会的数据，至今已有至少11名报道乌克兰战争的记者和相关工作人员丧命。