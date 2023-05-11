不被电子化时代淘汰 日本图书馆追求内在美 订户 符祝慧东京特派员更新 / 更新 / 2023年5月11日 10:28 PM发布 / 发布 / 2023年5月11日 4:54 PM 一圈又一圈的环形书架摆满书籍，让爱书人能在楼层之间、在漫步之中，与书本相遇。（符祝慧摄） 有114万人口的日本石川县以1.5亿新元打造美丽图书馆。（符祝慧摄）字体大小:小中大图书馆是开放的知识宝库，但随着电子化社会的形成，图书和图书馆离人们的生活越来越远。在热爱书本的日本，即便处于人口减少的时代，新图书馆还是如雨后春笋，而且通过内外兼优吸引人们继续上图书馆。据日本图书馆协会的统计，日本借书量逐年减少，全国图书馆的数量却不减反增。日本全国2000年有2742家图书馆，2022年增加到3400家。石川县立图书馆2022年7月开张，截至2023年4月已吸引100万人次入馆。图书馆占地2万2700平方米，外观以石材面板和玻璃构成锯齿形，从远处看像是在“翻书”，唤起人们对书本的眷念。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 日本 文化 图书馆 耶伦表明美国要带领G7 强化长期经济韧性避免依赖中国 依靠欧盟“幽灵”出口 俄避制裁获得管制货品