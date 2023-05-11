不被电子化时代淘汰 日本图书馆追求内在美

图书馆是开放的知识宝库，但随着电子化社会的形成，图书和图书馆离人们的生活越来越远。在热爱书本的日本，即便处于人口减少的时代，新图书馆还是如雨后春笋，而且通过内外兼优吸引人们继续上图书馆。



据日本图书馆协会的统计，日本借书量逐年减少，全国图书馆的数量却不减反增。日本全国2000年有2742家图书馆，2022年增加到3400家。

石川县立图书馆2022年7月开张，截至2023年4月已吸引100万人次入馆。图书馆占地2万2700平方米，外观以石材面板和玻璃构成锯齿形，从远处看像是在“翻书”，唤起人们对书本的眷念。