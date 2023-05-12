白宫：中美同意应放下气球事件 恢复沟通稳定关系

（华盛顿综合电）美国白宫高官说，中美同意有必要放下导致双方关系紧张的间谍气球事件，并恢复正常沟通渠道以稳定两国关系。

美国国家安全顾问沙利文和中国中央外事工作委员会办公室主任王毅5月10日和11日在维也纳举行会谈。白宫希望，两人在两天内的八个多小时会谈，可为中美进行更多交流铺平道路。

白宫声明说，沙利文和王毅的会谈涉及“中美双边关系中的主要问题、全球和区域安全问题、俄乌战争和台海两岸等问题”。

白宫形容，此次会谈是双方“为维持开放的沟通渠道和负责任地管理竞争关系所做的持续努力的一部分”。

《环球时报》引述熟悉情况的中方高级官员报道，双方就包括中美关系、台湾问题、亚太局势、乌克兰危机等重要问题进行了多轮讨论，长达10个多小时。会晤是坦诚、深入、实质性和建设性的。

美国匿名官员评价说，这是他们参加过最具建设性的会议之一。虽然沙利文和王毅没有讨论重新安排美国国务卿布林肯访华的日期，但白宫预计双方未来几个月会继续接触。

在美国击落疑似中国间谍气球引发两国外交危机后，布林肯取消原定今年2月访问北京的计划。

在被询及沙利文和王毅针对气球事件讨论了什么时，美国匿名官员说：“我想双方都意识到这起不幸事件导致两国交流中断，我们正寻求放下这起事件，重新建立一些标准、正常的沟通渠道。”

这名官员说，华盛顿已阐明美方在主权受侵犯问题上的立场，并“尝试从现在开始往前看”，寻求中美可能合作的领域。

美国前助理国务卿拉塞尔认为，中美避免过去的公开舌骂战固然令人鼓舞，但不一定意味着两国关系将会改善。他说：“双方都在传递严厉、有时愤怒的信息，但这类会议制造了让双方找到一些共同点的可能性，有助于稳定双方高度反复无常的关系。”

为防止关系恶化 美国暂缓对华制裁

实际上，自今年2月发生间谍气球事件后，美国一些官员确信这将促使美方采取一系列行动对抗中国。但根据熟悉美国政策的消息人士和路透社取得的内部邮件，美国国务院当时决定暂缓针对中国的人权相关制裁、出口管制等行动，以防两国关系进一步受损。

消息人士说，延迟对电信设备制造商华为实施出口许可规定，以及推迟对侵犯维吾尔族人权的中国官员实施制裁，令国务院“中国组”（China House）的士气受到打击。

领导“中国组”政策单位的美国副助理国务卿华自强在3月底的一个会议上透露，国务院将遵循副国务卿谢尔曼的指示，在气球事件上“向前看”；谢尔曼据知正急于重新安排布林肯的访华行程。

中国一名官员向路透社透露，如果美国按照北京所希望的搁置这一问题，重新安排布林肯访华的可能性会大一些。这名官员说，中国已表明不希望美国联邦调查局（FBI）公布对气球事件的调查细节。据消息人士透露，FBI的报告原定于4月中公布。

不过，中国至今对美国的通话要求还是反应冷淡。美国防长奥斯汀星期四（5月11日）出席国会听证会时说，他曾与中国新防长李尚福联系，并提出举行会谈的建议，但《金融时报》星期三报道，中方已告知美国，李尚福和奥斯汀几乎没有可能在新加坡香格里拉对话期间会面。