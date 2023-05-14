土耳其星期天大选 总统选举埃尔多安或败选

（伊斯坦布尔综合电）土耳其星期天（5月14日）举行百年来最举足轻重的总统和国会选举，执政21年的埃尔多安总统建立的王朝可能就此结束。

投票前夕公布的多项总统选举民调显示，埃尔多安的主要对手“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢（Kemal Kilicdaroglu）的支持率略微领先埃尔多安。其中两项民调甚至显示，领导六个反对党联盟的克勒奇达尔奥卢，支持率已经超过直接当选的50%门槛。

如果在星期天的总统选举中，没有候选人赢得过半选票，得票率最高的两名候选人将在5月28日的第二轮投票中一决胜负。

星期天的选举还将改选600个国会议席。民调显示，埃尔多安的右翼联盟将击败反对派联盟。但如果反对派获得代表库尔德族的新左翼联盟的支持，它就有望赢得多数席位。

投票活动在当地时间星期天下午5时（新加坡时间晚上10时）结束。土耳其法律禁止各方在晚上9时之前报道任何结果。

重要盟友埃尔多安若败选 俄或难安

这次投票不仅将决定由谁来领导土耳其这个有8500万人口的北约成员国，还将决定它的治理方式、经济走向，以及外交政策。

由于埃尔多安的支持率略微落后于克勒奇达尔奥卢，西方国家、中东、北约和俄罗斯都在密切关注选举结果。埃尔多安是俄罗斯总统普京最重要的盟友之一，他败选可能会令克里姆林宫感到不安，但会让美国拜登政府以及许多与埃尔多安关系不佳的欧洲和中东领导人快慰。

选举是在土耳其东南部地震造成5万多人死亡的三个月后举行。政府在地震后救灾反应迟缓，引起许多灾民不满，但几乎没有证据表明人们的投票意向因此改变。

分析认为，如果土耳其人真的将埃尔多安赶下台，很大程度上是因为经济出现逆转，土耳其人过去享有的繁荣、平等和满足基本需求的能力都下滑了。

埃尔多安是土耳其在位最久的领导人，在他带领下，土耳其成为一个重量级的军事和地缘政治国家，在叙利亚危机和俄乌冲突中都发挥了作用。但混乱的经济政策引起选民的不满，尤其是去年的通货膨胀危机重创了家庭购买力。

克勒奇达尔奥卢寻求恢复国会制

克勒奇达尔奥卢则得到土耳其有史以来最多反对党的支持。他承诺恢复法治、修复与西方的紧张关系，并让经济重回正轨。

克勒奇达尔奥卢还将寻求让土耳其恢复国会制。2017年，埃尔多安通过全民公投，把土耳其从国会制转型为总统制，他本人拥有广泛的权力，包括可以宣布国家进入紧急状态，可以挑选或解雇公务员。

74岁的克勒奇达尔奥卢在安卡拉投票时说：“我们都非常想念民主。”

69岁的埃尔多安在伊斯坦布尔投票后则说：“我们祈求上苍为我们的国家、民族和土耳其民主创造更美好的未来。”