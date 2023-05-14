居家办公让白天吸毒酗酒美国在职人员增五分之一

（新泽西彭博电）三年的冠病疫情让很多人在家办公，但由于不再到公司上班和受到监督，美国越来越多在家办公的人养成了大白天吸毒和喝酒成瘾的不良嗜好。

亚特兰大联邦储备银行2022年5月的一项研究估计，在疫情暴发后，处于工作年龄的美国人（25岁至54岁），患上物质使用障碍（substance use disorders）的人数增加23%，达到2700万人，约为研究期间就业人数的六分之一。

这份报告的其中一名研究人员科佩基指出，这导致劳动力参与率下降9%至26%，而且情况还在持续。

专门治疗药瘾、酒瘾和性瘾的塞拉图森康复中心从2021年11月的一项调查中得出结论，大约20%的美国在职人员承认在远程工作期间使用休闲药物，或是在线上会议期间受到药物或酒精影响。

瘾症数码诊所“戒瘾天才”在去年8月进行的一项调查发现，五分之一的人认为，使用药物影响工作表现。

彭博社访问六名主要治疗受雇患者的成瘾专家，他们都表示，在疫后，报名相关治疗项目的人数过多，这是因为疫情期间，长期的远程工作或混合安排工作模式，构成了危险的组合，即稳定的薪水、在同事视线外接触毒品和酒精的便利、以这些物质带来的心理奖励作用，这导致许多人染上毒瘾而不为人知，直到随着越来越多公司要求员工返回办公室工作，这种情况才暴露出来。

其实，向雇主隐瞒使用药物的情况一直存在，只不过在疫前，大多数滥用药物的行为都仅限于下班之后。

雷伊是美国西海岸一名高管。自疫情暴发以来，他在家里办公，2020年开始滥用晶状甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）。由于担心深陷毒海，他参加一项戒毒计划，并搬往另一州，远离毒贩和损友。

如今他的情况已经稳定下来，但每天醒来后，他还是会先喝杯咖啡及抽烟，再“吸一口大麻”，才坐下来参加上午的线上会议。每个小时他都会再吸一口大麻。

雷伊说：“也许我的眼睛会是红红的，但在线上没人会注意到这一点。现在我可以以一种我以前从未想过的方式使用药物了。”

许多雇主已经意识到这一情况，雇前背景调查服务公司的一项调查显示，从2021年至2022年，工作场所的随机检测增加了37%。

位于新泽西的网络治疗中心医学主任希旦比说，她的病人中，很少人认为自己已经成瘾。她说：“由于他们在一家公司工作多年，声誉良好，他们的成瘾问题完全没有被发现，直到雇主要他们回到办公室上班，才令他们惊醒过来。”

这些人在回到办公室后开始出现颤抖、宿醉和戒断症状。希旦比说：“也就是这个时候，他们才会愿意寻求戒瘾。”