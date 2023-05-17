广岛七国峰会即将开锣 加强维安名贵礼品迎客 订户 符祝慧东京特派员发布 / 发布 / 2023年5月17日 10:06 PM 日本商家期待G7广岛峰会带来商品效应，日本酒都披上G7标志。（符祝慧摄） 日本商家在G7广岛峰会上推出各种各样包装精美的礼品。（符祝慧摄） G7广岛峰会，日本当局增派警察加强保安。（符祝慧摄）字体大小:小中大日本广岛自星期五（5月19日）起一连三天举办七国集团（G7）峰会，主要地区都挂起G7横幅营造欢迎气氛。广岛是日本首相岸田文雄的家乡，当地商家也为这次峰会售卖与G7峰会相关的礼品。有印上各国首脑的铜锣烧，带有七国国旗的名贵钢笔和日本酒。就连当地的便利店，也售卖印着峰会标志的甜品和便当。广岛车站内的一店家老板满有期待的说：“上次G7伊势志摩峰会后，美国总统奥巴马访问广岛。后来，外国游客激增。这次峰会有更多领导人到来，我们也希望带来更好的效果！”G7峰会能为广岛吸引更多游客2016年，日本在三重县伊势志摩峰会时，后来为当地带来的更多游客。根据广岛县发表的数据，G7峰会能为广岛吸引更多海内外游客，预计营收将达到约81亿日元（约7000万新元）。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 日本 七国集团 美公布五刑事案 控中俄公民窃取军商领域高科技 美国债务僵局未解 拜登取消访问澳洲与巴新