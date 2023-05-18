朝鲜重点培训黑客 盗虚拟货币开发导弹

韩国媒体报道，朝鲜受到全方位的经济制裁，急迫要加强黑客攻击窃取虚拟资产，充当核导弹开发资金。黑客因此成了非常吃香的工作，年轻黑客的薪金甚至超过驻外使馆人员。

《韩国日报》日前引述高层消息人士说，朝鲜领导人金正恩在强调培养信息技术人才重要性的场合上，向领导阶层强调：“培养黑客时，不要看重出身背景，要选拔能力出众的人才。”

金正恩：网络战与核导弹是万能宝剑

金正恩十分重视网络战的作用。他在2013年曾说：“网络战是与核导弹一起保证朝军无情打击能力的万能宝剑。”此后朝鲜黑客攻击能力迅速增长。

黑客选拔突破社会阶级限制

报道指出，考虑到阶级划分明确的朝鲜社会，金正恩指示，只看“实力”选拔黑客人才，实属罕见。

据了解，朝鲜分为基本群众（核心阶层）、复杂群众（普通中间阶层）、敌对阶级残余分子（地主、富农后代等敌对阶层）等三大阶层，下面再分为56个阶层。这些阶层分类都记载在居民台账上，在干部录用过程中使用。

世界朝鲜研究中心理事长安赞日说：“过去黑客是须要看出身背景的职业，因为如果他们对党的忠诚度下降，将对体制造成威胁。”

在2017年第六次核试验之后，国际社会全方位对朝鲜实施制裁，朝鲜赚取外汇途径受阻后，只能通过在网络攻击外汇市场上非法赚取外汇。

韩军认为，截至2022年，朝鲜网络战斗部队共有6800多人。这是继美国、中国、俄罗斯、以色列之后，黑客力量排名第五位的水平。

然而，高丽大学信息保护研究生院客座教授林钟仁说：“网络战中最重要的不是黑客人数，而是质量。只有人才库丰富才能选拔精英黑客。这可能就是金正恩强调选拔黑客人才的理由。”

黑客薪资比驻外大使高 成青年吃香行业

熟知朝鲜消息的一位人士说：“负责防谍反谍工作的保卫部职员把10岁至20多岁的约10名黑客带到中国进行黑客攻击。年轻黑客薪水约为2000美元（约2690新元），这比驻外大使工资高两倍，所以黑客已成为青年吃香的职业。”

黑客窃取虚拟资产为开发导弹资金

据美国区块链分析公司Chainalysis透露，2022年朝鲜黑客窃取的加密货币规模估计为16亿零500万美元，这相当于朝鲜年度预算（91亿美元，以2021年为基准）的18%。这笔资金至少可以发射83枚洲际弹道导弹。

另据区块链分析公司Elliptic的调查，自2017年以来，与朝鲜有关联的黑客从日本窃取了7亿2100万美元，相等于全球损失总数的30%。日经亚洲报道，为了获取外汇作为开发导弹的资金来源，朝鲜也瞄准其他国家的虚拟货币，这可能对整个亚洲造成安全保障威胁。