说起东非国家肯尼亚，很多人马上想起迪士尼的动画片《狮子王》，以及在奥运会上经常摘得马拉松金牌的长跑健将。不过，有着300万人口的首都内罗毕，也是非洲重要的大城市之一。李显龙总理访问肯尼亚之际，随团采访的《联合早报》高级摄影记者何家俊用相机记录下这个城市的光和影。
大自然与城市近在咫尺
内罗毕国家公园设立于肯尼亚独立之前的1946年，在内罗毕市中心往南10公里处。公园三面以篱笆围起，只有朝南的那一面开放，以便让野生动物在公园和邻近的Kitengela平原之间迁徙。
内罗毕国家公园内可以看到的野生动物种类不少，除了长颈鹿，还有鸵鸟、水牛、花豹、狮子、犀牛、大象、狒狒、斑马等等。
1970年代初竣工的肯雅塔国际会议中心（Kenyatta International Convention Centre）是内罗毕的地标，楼高105米，一度是这个国家最高的建筑物。这栋三十余层的大楼最高处是一个直升机停机坪，现在作为观景台使用，是游客和本地人到此一游的打卡地点。
内罗毕虽然位于地球赤道，但它位处高原，海拔大约1700米，因此常年气候宜人。肯尼亚也在2017年8月完全禁止使用一次性塑料袋，展现它保护环境的决心。
国菜Nyama choma
Nyama choma被许多人视为肯尼亚的国菜，它在斯瓦希里语（Kiswahili）中的意思是烤肉，以山羊肉为首选，而且调味只用一点点盐，体现新鲜羊肉的风味。
Nyama choma以山羊肉为主，可以搭配蔬菜沙拉、薯条或者当地非常受欢迎的乌伽里（ugal）食用。乌伽里是用水煮熟的面团状的玉米粉食品，是东非大湖地区和非洲南部饮食中最常见的淀粉类主食。
内罗毕的交通
内罗毕基础设施建设还算完善，有铁路和公路网系统，但由于车辆非常多，到了早晚高峰时期，还是会有严重的堵车现象。
贫民窟与富人区
住房是肯尼亚面对的重大难题之一。肯尼亚总统鲁托在同到访的李显龙总理一起参加联合记者会时，就表达了他对新加坡公共住屋政策的赞赏，也说他希望能够让肯尼亚人开始为自己的住房储蓄，希望以后也能讲述像新加坡组屋这样的成功故事。
不过，肯尼亚的富人区凯伦（Karen）距离基贝拉只有10公里的距离，开车只要大概10分钟。