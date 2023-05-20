说起东非国家肯尼亚，很多人马上想起迪士尼的动画片《狮子王》，以及在奥运会上经常摘得马拉松金牌的长跑健将。不过，有着300万人口的首都内罗毕，也是非洲重要的大城市之一。李显龙总理访问肯尼亚之际，随团采访的《联合早报》高级摄影记者何家俊用相机记录下这个城市的光和影。

大自然与城市近在咫尺

内罗毕国家公园设立于肯尼亚独立之前的1946年，在内罗毕市中心往南10公里处。公园三面以篱笆围起，只有朝南的那一面开放，以便让野生动物在公园和邻近的Kitengela平原之间迁徙。

内罗毕国家公园内可以看到的野生动物种类不少，除了长颈鹿，还有鸵鸟、水牛、花豹、狮子、犀牛、大象、狒狒、斑马等等。



两只野生鸵鸟在内罗毕国家公园内，迈开矫健的步伐奔走。（何家俊摄）

1970年代初竣工的肯雅塔国际会议中心（Kenyatta International Convention Centre）是内罗毕的地标，楼高105米，一度是这个国家最高的建筑物。这栋三十余层的大楼最高处是一个直升机停机坪，现在作为观景台使用，是游客和本地人到此一游的打卡地点。

人们站在肯雅塔国际会议中心顶楼的观景台上，可以360度俯瞰内罗毕中央商业区的风景。（何家俊摄）

内罗毕虽然位于地球赤道，但它位处高原，海拔大约1700米，因此常年气候宜人。肯尼亚也在2017年8月完全禁止使用一次性塑料袋，展现它保护环境的决心。

内罗毕市中心绿化程度相当高，街道大致上也干净整洁。（何家俊摄）

国菜Nyama choma

Nyama choma被许多人视为肯尼亚的国菜，它在斯瓦希里语（Kiswahili）中的意思是烤肉，以山羊肉为首选，而且调味只用一点点盐，体现新鲜羊肉的风味。

肯尼亚市中心一家小酒店旁的烤肉店，炭火上烤着新鲜的羊肉香肠、内脏、羊肉和羊排。（陈可扬摄）

Nyama choma以山羊肉为主，可以搭配蔬菜沙拉、薯条或者当地非常受欢迎的乌伽里（ugal）食用。乌伽里是用水煮熟的面团状的玉米粉食品，是东非大湖地区和非洲南部饮食中最常见的淀粉类主食。

山羊是Nyoma Choma最主要的肉类，图中的羊排和羊前腿，烤好后端上桌，由工作人员当场切分成容易食用的大小。用手拈起来送进嘴里，能够充分感受到肉的鲜嫩和温度，是最好的用餐方式。 （何家俊摄）

内罗毕的交通

内罗毕基础设施建设还算完善，有铁路和公路网系统，但由于车辆非常多，到了早晚高峰时期，还是会有严重的堵车现象。

贯穿内罗毕的主要公路包括东南方向前往东非最大港口蒙巴萨、朝南前往邻国坦桑尼亚，以及往西北穿过高原前往非洲第一大湖维多利亚湖，以及邻国乌干达。 （何家俊摄）

这是从肯雅塔国际会议中心顶楼拍摄的内罗毕中央火车站，铁路是当地最大的单一雇主。内罗毕的工业业比较发达，有饮品、烟草以及食物等制造业。旅游业也是当地重要的经济支柱之一。（何家俊摄）

贫民窟与富人区

住房是肯尼亚面对的重大难题之一。肯尼亚总统鲁托在同到访的李显龙总理一起参加联合记者会时，就表达了他对新加坡公共住屋政策的赞赏，也说他希望能够让肯尼亚人开始为自己的住房储蓄，希望以后也能讲述像新加坡组屋这样的成功故事。

位于内罗毕西南的基贝拉（Kibera）是当地最大的贫民窟，甚至也可能是全世界最大的贫民窟之一，住有至少25万人。肯尼亚总统鲁托在与李显龙总理一起主持的联合记者会上说，肯尼亚总共有超过1140个贫民窟。（何家俊摄）

不过，肯尼亚的富人区凯伦（Karen）距离基贝拉只有10公里的距离，开车只要大概10分钟。